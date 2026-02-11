Οι Γκρέιαμ Νόρτον και Λιούις Καπάλντι πρωταγωνιστούν και οι δύο σε ένα σουρεαλιστικό νέο μουσικό βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ.

Το βίντεο για το «Opalite», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ιρλανδός ηθοποιός Ντόναλ Γκλίσον ως ένας «μοναχικός άντρας» που καλεί τη Σουίφτ στη ζωή του ψεκάζοντας ένα μαγικό φίλτρο στον αγαπημένο του κάκτο έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή (6/2).

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός Λιούις Καπάλντι υποδύεται έναν φωτογράφο που ερωτεύεται το ζευγάρι και o Ιρλανδός κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής υποδύεται έναν πωλητή που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αντιστρέψει το ξόρκι.

Το βίντεο τοποθετημένο τη δεκαετία του 1980, σκηνοθετήθηκε από την Τέιλορ Σουίφτ και πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί Κίλιαν Μέρφι, Γκρέτα Λι και Τζόντι Τέρνερ – Σμιθ. Το καστ είναι εμπνευσμένο από ένα επεισόδιο του talk show του Νόρτον στο BBC, στο οποίο οι σταρ εμφανίστηκαν μαζί τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός χαρακτήρισε τον Νόρτον «απίστευτα χαρισματικό και αξιαγάπητο παρουσιαστή» προσθέτοντας ότι ένιωσε «εξωφρενικά τυχερή» που ήταν μαζί με τους άλλους καλεσμένους εκείνο το βράδυ.

«Όταν συζητούσαμε όλοι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Ντόναλ Γκλίσον έκανε ένα ανάλαφρο αστείο για την επιθυμία του να συμμετάσχει σε ένα από τα μουσικά μου βίντεο» θυμήθηκε. «Μου ήρθε αμέσως μια ιδέα. Και έτσι, μια εβδομάδα αργότερα, έλαβε ένα email με το σενάριο που είχα γράψει για το βίντεο του Opalite, όπου έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχα αυτή τη σκέψη ότι θα ήταν τρελό αν όλοι οι καλεσμένοι μας στην εκπομπή του Γκρέιαμ Νόρτον εκείνο το βράδυ, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Γκρέιαμ, μπορούσαν να συμμετάσχουν».

Το Opalite είναι το δεύτερο single από το 12ο άλμπουμ της Σουίφτ, The Life Of A Showgirl, το πιο εμπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Η τραγουδίστρια είπε ότι έγραψε το τραγούδι για τον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, γενέθλιος λίθος του οποίου είναι το οπάλιο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ