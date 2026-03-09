Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης του ουτιού, Haig Yazdjian, θα εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club, σε μια μοναδική συναυλία που συνδυάζει την παράδοση της Ανατολής με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς θα είναι ο διακεκριμένος συνθέτης και μουσικός στη πολίτικη λύρα Σωκράτης Σινόπουλος.

Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές μουσικές περιπλανήσεις και συναισθηματικές εναλλαγές, από δύο καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα σύνορα με την τέχνη τους.

Haig Yazdjian

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Haig Yazdjian έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της world music, με ιδιαίτερη αφοσίωση στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με μαεστρία.

Σωκράτης Σινόπουλος

Γεννημένος στην Αθήνα, είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικούς της παραδοσιακής και λόγιας μουσικής σκηνής, με σπουδές στη κλασική κιθάρα, τη βυζαντινή μουσική και τη μουσικολογία. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος «Λαβύρινθος» του Ross Daly και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει έντονη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δράση ως καθηγητής Πανεπιστημίου.

Haig Yazdjian (ούτι, φωνή)

Τάσος Πούλιος (κανονάκι)

Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα)

Γιάννης Κυριμκυρίδης (πλήκτρα)

Θάνος Χατζηαναγνώστου (τύμπανα)

Info

Haig Yazdjian Live

Special Guest Σωκράτης Σινόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12€