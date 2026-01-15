Δεκαπέντε χρόνια μετά την έντονη κριτική που άσκησε στην Tate για την «περιθωριοποίηση» του Λ.Σ. Λόουρι (LS Lowry), ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει για να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη.

Ο κορυφαίος ηθοποιός είχε αμφισβητήσει δημόσια την απροθυμία του ιδρύματος να εκθέσει τα έργα του Λόουρι στο Λονδίνο, διερωτώμενος αν ο «ζωγράφος των ανθρώπων-σπίρτων» είχε υποτιμηθεί λόγω της «βόρειας και επαρχιακής» καταγωγής του.

Τώρα, 50 χρόνια μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο ΜακΚέλεν πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC που θα αποκαλύψει έναν θησαυρό από άγνωστες ηχογραφήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τον Λόουρι τη δεκαετία του ΄70, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του.

Η συνέντευξη είναι η μεγαλύτερη που έδωσε ποτέ ο καλλιτέχνης και ηχογραφήθηκε στο σαλόνι του, το «προσωπικό του καταφύγιο». Οι κασέτες λέγεται ότι αποκαλύπτουν την αληθινή φωνή του Λόουρι, την οποία ο ΜακΚέλεν θα αποδώσει στην οθόνη μέσω lip-syncing (συγχρονισμού χειλιών). Ο γεννημένος στο Λάνκασιρ ηθοποιός περιέγραψε τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ ως ένα «μοναδικό προνόμιο», σύμφωνα με τον Guardian.

«Αυτές οι κασέτες προσφέρουν μια οικεία ματιά στις σκέψεις του καλλιτέχνη – τις φιλοδοξίες, τις λύπες και το χιούμορ του. Οποιοσδήποτε σαν εμένα που θαυμάζει τους πίνακες και τα σχέδιά του, θα ενθουσιαστεί που ο καλλιτέχνης “ζωντανεύει” ξανά μέσα από τα δικά του λόγια», συνέχισε ο ΜακΚέλεν.

Ο Λόουρι καθιερώθηκε για τη μοναδική του ικανότητα να αποτυπώνει την καθημερινότητα της εργατικής τάξης και τα βιομηχανικά τοπία του αγγλικού Βορρά, τα οποία κατοικούνται από τις εμβληματικές και αναγνωρίσιμες φιγούρες του, τους «ανθρώπους-σπίρτα». Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε από τα νυχτερινά μαθήματα στο Δημοτικό Κολλέγιο Τέχνης του Μάντσεστερ και τη Σχολή του Σάλφορντ, καθώς την ημέρα εργαζόταν ως εισπράκτορας ενοικίων.

Οι κασέτες προσφέρουν προσωπικές εξομολογήσεις καθώς ο ίδιος αναπολεί τη ζωή του, συζητώντας για εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν από την παιδική του ηλικία.

Οι δημιουργοί της ταινίας με τίτλο «L.S. Lowry: The Unheard Tapes», σημείωσαν την «εκπληκτική αλληλεπίδραση» ανάμεσα στον αινιγματικό καλλιτέχνη και μια νεαρή θαυμάστρια -την Άντζελα Μπάρατ – της οποίας οι συνεντεύξεις «αιχμαλωτίζουν τον Λόουρι στις πιο οικείες και συναισθηματικές του στιγμές».

Το ρόλο της Μπάρατ έχει αναλάβει η Άναμπελ Σμιθ, η οποία συμμετέχει στo έργο «The Shitheads» στο θέατρο Royal Court.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται επίσης ως ένα πορτρέτο της αστικής ζωής στη βόρεια Αγγλία του 20ού αιώνα, εξερευνώντας τη μεταμόρφωση του Σάλφορντ και του ευρύτερου Μάντσεστερ — της περιοχής που ο Λόουρι απεικόνισε τόσο γενναιόδωρα και της οποίας το εξελισσόμενο βιομηχανικό τοπίο επηρέασε βαθιά το έργο του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ