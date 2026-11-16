Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ετοιμάζεται να αναλάβει διπλό ρόλο στη νέα κωμωδία δράσης με τίτλο «In Laws», καθώς θα πρωταγωνιστήσει αλλά και θα καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Η εταιρεία παραγωγής A Higher Standard παρουσίασε το κινηματογραφικό πρότζεκτ στο American Film Market, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στην Ισπανία. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στελέχωσης του υπόλοιπου καστ.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Carson Hughes, τον οποίο θα υποδυθεί ο Έλμπα. Πρόκειται για έναν μυστικό πράκτορα που έχει βρεθεί στη μαύρη λίστα, αλλά του δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Η νέα του αποστολή, ωστόσο, τον φέρνει αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς καλείται να συνεργαστεί με έναν νεαρό συνάδελφο, ο οποίος ακολουθεί πιστά κάθε κανονισμό και διαδικασία.

Παρά τις εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις και τον αντίθετο τρόπο προσέγγισης της δουλειάς τους, οι δύο πράκτορες πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφωνίες τους, προκειμένου να αποκαλύψουν και να σταματήσουν μια επικίνδυνη συνωμοσία. Στην προσπάθειά τους να προλάβουν τον χρόνο, το φαινομενικά αταίριαστο δίδυμο συνειδητοποιεί πως έχει τελικά περισσότερα κοινά στοιχεία απ’ όσα πίστευε. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας γάμος, τον οποίο κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επιτρέψει να καταστραφεί, αρκεί βέβαια να καταφέρουν να συνεργαστούν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν.

Εκτός από τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Έλμπα θα συμμετέχει και στην παραγωγή της ταινίας. Για τον σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με την Τζίνα Κάρτερ, μέσω της εταιρείας τους 22Summers. Στην παραγωγική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο Τζέφρι Γκρίνσταϊν από την A Higher Standard και ο Μαρκ Φασάνο της Nickel City Pictures.

Αναφερόμενος στη νέα αυτή συνεργασία, ο Έλμπα δήλωσε: «Η Τζίνα κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που φτιάχνουμε ταινίες που κάνουν τον κόσμο να γελάει και δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από μια καλή κωμωδία με αταίριαστο δίδυμο. Είναι ένα είδος που πάντα λάτρευα. Ανυπομονούμε να δώσουμε τη δική μας πινελιά».

Το «In Laws» θα αποτελέσει την τέταρτη σκηνοθετική απόπειρα του ηθοποιού στη μεγάλη οθόνη. Προηγήθηκε το «Yardie» του 2018, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το επερχόμενο «Above the Below» της Lionsgate, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 4η Δεκεμβρίου.

Στη σκηνοθετική του πορεία περιλαμβάνεται επίσης ένα ακόμη άτιτλο κινηματογραφικό πρότζεκτ της Apple Original Films, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται μπροστά από την κάμερα, έχοντας στο πλευρό του τη Γούνμι Μοσάκου και τον Τσάρλι Κοξ.

Το σενάριο του «In Laws» υπογράφουν ο Τζέφρι Γκρίνσταϊν και οι Έσομ και Ίαν Νελμς, αξιοποιώντας ως βάση μια πρωτότυπη ιστορία των Έιντριαν Σπέκερτ και Κόρι Τοντ Χιουζ.

Από την πλευρά του, ο Γκρίνσταϊν εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη της παραγωγής, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα από εκείνα τα πρότζεκτ όπου όλα φαίνεται να έχουν συνδυαστεί ιδανικά. Όπως ανέφερε, η ιδέα ήταν κάτι που συζητούσε για αρκετό καιρό με τον Ίντρις Έλμπα, ενώ χαρακτήρισε ιδανικό τον συνδυασμό της σκηνοθετικής και πρωταγωνιστικής του παρουσίας στη συγκεκριμένη κωμωδία δράσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η εταιρεία παραγωγής των Έλμπα και Κάρτερ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας «Luther – The Day Will Come», η οποία προορίζεται για το Netflix. Παράλληλα, η 22Summers έχει σε εξέλιξη και άλλα κινηματογραφικά σχέδια, συνεχίζοντας την ανάπτυξη νέων παραγωγών.