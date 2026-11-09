Περισσότεροι από 2500 άνθρωποι χειροκρότησαν τις παραστάσεις του Ιππόλυτου στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της πόλης Wuzhen, κοντά στην Σαγκάη, ελληνική παραγωγή με την οποία το φεστιβάλ έριξε αυλαία για φέτος. Το ενθουσιώδες, παρατεταμένο χειροκρότημα και οι δυνατές επευφημίες για το θίασο και όλους τους συντελεστές δημιούργησαν μια συγκινητική ατμόσφαιρα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για μία συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και του Πολιτιστικού Οργανισμού Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, η οποία ταξίδεψε με την υποστήριξη του ΕΟΤ και του ΑΔΜΗΕ.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου του Wuzhen

Το Φεστιβάλ Θεάτρου του Wuzhen ιδρύθηκε το 2013 από τους Stan Lai, Chen Xianghong, Meng Jinghui και Huang Lei. Πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο και προσελκύει χιλιάδες θεατές και επισκέπτες. Στο Φεστιβάλ έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους θίασοι από την Κίνα αλλά και ορισμένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως Τόμας Οστερμαγερ, Ουαζντί Μουαουάντ, Έμα Ντάντε και άλλοι. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης συναντά κανείς θεατρικά σχήματα από κάθε γωνιά της γης ενώ παρακολουθεί να αναδεικνύονται νέοι κινέζοι δημιουργοί στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, παίρνει μέρος σε δρώμενα που οργανώνονται δωρεάν σε όλη την πόλη και απολαμβάνει συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς δημιουργούς, εργαστήρια και μια πληθώρα δράσεων πολιτιστικής ανταλλαγής.

Η παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

Το έργο του Ευριπίδη ταξίδεψε και κατάφερε να συγκινήσει το κινεζικό κοινό, μέσα από τις φωνές και τα σώματα των ερμηνευτών, σε μια μοναδική παράσταση-πρόταση για την σύγχρονη ερμηνεία των αρχαίων ελληνικών κειμένων, σφραγίζοντας μια πράξη πολιτιστικής διπλωματίας με ισχυρό συμβολισμό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η παράσταση θα συνεχίσει την διεθνή πορεία της το 2027.

Συντελεστές

Η μετάφραση είναι του Κώστα Τοπούζη, η δραματουργική επεξεργασία-διασκευή-σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, τα σκηνικά της Εύας Μανιδάκη, η μουσική σύνθεση-ενορχήστρωση του Αλέξανδρου-Δράκου Κτιστάκη.

Διανομή (αλφαβητικά) Κόρα Καρβούνη (Φαίδρα), Χριστίνα Μαξούρη (Τροφός) Λευτέρης Πολυχρόνης (Αγγελιαφόρος), Έλενα Τοπαλίδου (Αφροδίτη/’Αρτεμις), Γιάννης Τσορτέκης (Θησέας), Ορέστης Χαλκιάς (Ιππόλυτος). Χορός γυναικών Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Αμαλία Νίνου, Μελίνα Πολυζώνη.

Χορός κυνηγών Γεώργιος Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Νίκος Γονίδης, ‘Αγγελος Δαμιανός, Χρήστος Διαμαντούδης, Ηρακλής Κωστάκης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Νικόλας Χατζηβασιλιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ