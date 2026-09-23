Το Λέστερ Σκουέρ Γκάρντενς του Λονδίνου μετατράπηκε την Τρίτη (22/9) σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, φιλοξενώντας την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Digger», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Odeon Luxe της πλατείας Λέστερ, στο πλαίσιο του θεσμού Royal Film Performance, παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς καταγράφηκε λίγο πριν από την είσοδο στην αίθουσα, όταν ο Τομ Κρουζ έσπευσε να βοηθήσει την Κέιτ να κατέβει τα σκαλιά. Καθώς η πριγκίπισσα προχωρούσε με τη μακριά βραδινή της δημιουργία, ο ηθοποιός της προσέφερε το χέρι του και τη συνόδευσε στα σκαλοπάτια, σε μια ευγενική χειρονομία που εκείνη δέχθηκε χαμογελώντας. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρισκόταν ακριβώς δίπλα τους. Η σκηνή έφερε αναπόφευκτα στον νου την αντίστοιχη στιγμή από την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» το 2022, όταν ο Κρουζ είχε προσφέρει ξανά βοήθεια στην Κέιτ στα σκαλιά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, επρόκειτο για ένα νέο στιγμιότυπο από τη φετινή πρεμιέρα και όχι για παλαιότερη φωτογραφία που επανήλθε στην επικαιρότητα.

Η βραδιά αποτέλεσε παράλληλα μια βασιλική επανένωση για τον Τομ Κρουζ, ο οποίος είχε συναντηθεί ξανά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ τον Μάιο του 2022, στην πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun: Maverick». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στην ενίσχυση του βρετανικού φιλανθρωπικού οργανισμού Film & TV Charity, ο οποίος στηρίζει τους εργαζομένους στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα ιστορικά Pinewood Studios του Iver Heath, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο Τομ Κρουζ έφτασε αρκετά νωρίτερα στον χώρο, φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου. Πόζαρε μπροστά από το σκηνικό που είχε στηθεί για την ταινία και συνομίλησε με το κοινό. Με την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους, ο Ινιάριτου συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ενώ ο Κρουζ την πριγκίπισσα Κέιτ, συστήνοντάς τους στα υπόλοιπα μέλη του καστ.

Μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που έδωσαν το «παρών» ήταν η Σάντρα Χούλερ, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Ριζ Άχμεντ, ο Τζον Γκούντμαν και ο Μάικλ Στούλμπαργκ.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης η Έμα Ντ’Άρσι, η Σόφι Ουάιλντ, η Σάλμα Χάγιεκ και η Χάνα Γουάντινγκχεμ. Η Χούλερ επέλεξε μια χρυσή μάξι δημιουργία του οίκου Chanel, η Ουάιλντ εμφανίστηκε με δημιουργία Dior Couture, ενώ η Χάγιεκ φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με κάπα και η Γουάντινγκχεμ ένα μάξι εφαρμοστό σύνολο.

Η Ντ’Άρσι ξεχώρισε με μια αντισυμβατική βραδινή εμφάνιση, συνδυάζοντας παντελόνι σε γραμμή tailor-made με oversized καμπαρντίνα.

Στο κόκκινο, ή καλύτερα γκρι, χαλί βρέθηκαν ακόμη ο σκηνοθέτης Τζ. Τζ. Έιμπραμς (J.J. Abrams), ο διευθυντής φωτογραφίας Εμανουέλ Λουμπέσκι, καθώς και οι Ντέιβιντ, Ρομέο και Κρουζ Μπέκαμ, όλοι εμφανισιακά εναρμονισμένοι με κλασικά μαύρα σμόκιν.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε και η εμφάνιση της πριγκίπισσας Κέιτ. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέλεξε μαύρο βελούδινο σακάκι και παπιγιόν, ενώ η Κέιτ εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μάξι δημιουργία από μωβ μετάξι και σιφόν, με λαιμόκοψη σε σχήμα V, διακριτική ουρά και ημιδιάφανες λεπτομέρειες. Το φόρεμα φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Jenny Packham και προέρχεται από τη συλλογή Φθινόπωρο 2016.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με το περιδέραιο Amethyst Sautoir, ένα σπάνιο κειμήλιο από τα βασιλικά θησαυροφυλάκια, το οποίο αποτελείται από σειρές μαργαριταριών, διαμάντια και αμέθυστους, με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς στο κέντρο. Το ιστορικό κόσμημα, ηλικίας άνω του ενός αιώνα, προσφέρθηκε το 1923 ως γαμήλιο δώρο στη βασιλομήτορα Ελισάβετ από την πεθερά της, βασίλισσα Αλεξάνδρα. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει και η βασίλισσα Καμίλα το 2012, στην πρεμιέρα της ταινίας «Skyfall». Η Κέιτ επέλεξε επίσης τα κρεμαστά μαργαριταρένια σκουλαρίκια Collingwood από την προσωπική συλλογή της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τομ Κρουζ ευχαρίστησε δημόσια τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ για την παρουσία και τη στήριξή τους. «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες, τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως», είπε.

Στη συνέχεια, ο χολιγουντιανός σταρ εξήρε τη συμβολή των παραγωγών Μέρι Πάρεντ (Mary Parent) και Μάικλ Σαρπ (Michael Sharp), πριν αναφερθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη. «Είσαι μοναδικός στο είδος σου και θαύμαζα τις παραγωγές σου από την πρώτη κιόλας ταινία. Το να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Θα δείτε αυτόν τον χαρακτήρα και όσα δημιούργησε, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», ανέφερε απευθυνόμενος στον Ινιάριτου.

Ο σκηνοθέτης πήρε στη συνέχεια τον λόγο και μίλησε με θερμά λόγια για τον πρωταγωνιστή του. «Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ.

Ο Ινιάριτου συνέχισε αναφερόμενος στην αφοσίωση του ηθοποιού στον απαιτητικό ρόλο: «Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο».

Η ταινία «Digger», παραγωγής Warner Bros και Legendary, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ