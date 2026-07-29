Ο ιταλικός πολιτισμός πρωταγωνιστεί το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα, μέσα από ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα εκδηλώσεων που φέρνει ταυτόχρονα σε τρία από τα σημαντικότερα μουσεία της ελληνικής πρωτεύουσας ισάριθμες μεγάλες εκθέσεις, ανοιχτές τόσο στο ελληνικό κοινό όσο και στους πολυάριθμους επισκέπτες της πόλης.

Έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί την έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας», η οποία διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Polimoda – εκπαιδευτικό εταίρο της διοργάνωσης – και τον Διευθυντή του, Massimiliano Giornetti, υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας. Η έκθεση αναδεικνύει την ιταλική υπεροχή στον σχεδιασμό κινηματογραφικών και θεατρικών κοστουμιών, παρουσιάζοντας 18 κοστούμια, πλαισιωμένα από κοσμήματα και αξεσουάρ, του διακεκριμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini – επιμελητή της έκθεσης και βραβευμένου σε σημαντικά ιταλικά και διεθνή φεστιβάλ – τα οποία δημιουργήθηκαν για την Angelina Jolie, που ενσαρκώνει τη Μαρία Κάλλας στην ταινία Maria του Pablo Larraín.

Η έκθεση αναδεικνύει τον διάλογο της μόδας με τον κινηματογράφο, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή ματιά στη συναρπαστική προσωπικότητα της μεγάλης Ελληνίδας ντίβας και στην αισθητική εξέλιξη της ιταλικής κομψότητας από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970.

Έως τις 30 Αυγούστου, το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξενεί την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μουσείο όπου φιλοξενείται. Μέσα από 38 μοναδικά αριστουργήματα, δάνεια των σημαντικότερων ιταλικών μουσείων, η έκθεση αφηγείται τις πολλαπλές μορφές παρουσίας, μετεξέλιξης και επανανοηματοδότησης της ελληνικής τέχνης στην ιταλική χερσόνησο, από την ύστερη Εποχή του Σιδήρου έως τον 20ό αιώνα. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το Κύπελλο του Νέστορος από την Ίσκια, ο Κρατήρας του Ευφρονίου από το Τσερβέτερι, ο Θρόνος Ludovisi, η Κόρη του Άντσιο και οι περίφημες χάλκινες κεφαλές από το ναυάγιο του Πορτιτσέλο. Η έκθεση ολοκληρώνεται με έργα του Antonio Canova σε διάλογο με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς και με έργα των αδελφών De Chirico.

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών παρουσιάζει την έκθεση «Η Ελλάδα και οι θαλάσσιοι δρόμοι προς τη Δύση. Το ναυάγιο στο Στενό του Ότραντο», η οποία, όπως και η προηγούμενη, εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο από τον Υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας Alessandro Giuli και την Ελληνίδα ομόλογό του, Λίνα Μενδώνη.

Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Τμήμα Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας σε συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, παρουσιάζει το φορτίο κεραμικών και αγγείων μεταφοράς κορινθιακής παραγωγής του 7ου αιώνα π.Χ., το οποίο προοριζόταν για τις αγορές της νότιας και της τυρρηνικής Ιταλίας και εντοπίστηκε σε ναυάγιο στο κανάλι του Ότραντο, σε βάθος 780 μέτρων. Η ανέλκυση των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΔΑΦΑ) και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες ανακαλύψεις στον τομέα της ενάλιας αρχαιολογίας.

«Η ταυτόχρονη παρουσία τριών σημαντικών εκθέσεων σε ισάριθμα κορυφαία μουσεία της Αθήνας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία προβολής του ιταλικού πολιτισμού στις πολλαπλές εκφάνσεις του, ξεκινώντας από την ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά έως την αριστεία του ιταλικού στυλ», δήλωσε ο Πρέσβυς της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερα δυναμικό πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.