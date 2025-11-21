Είκοσι χρόνια μετά τον χωρισμό του από την Ούμα Θέρμαν, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την «επώδυνη» πλευρά του διαζυγίου, ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει υπό το φως της δημοσιότητας.

«Το δημόσιο βλέμμα είναι σαν βενζίνη στη φωτιά. Αλλά αυτό που κάνει το διαζύγιο δύσκολο δεν είναι η δημοσιότητα, είναι ότι το κάνει δύσκολο για όλους η οικογένεια, το πώς θα βοηθήσεις τα παιδιά να το διαχειριστούν», είπε ο πρωταγωνιστής του Training Day, στους Los Angeles Times.

«Ζηλεύω τόσο πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Χοκ -ο οποίος, σπάνια έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον πολύκροτο διαζύγιό του- διέκοψε τη συζήτηση για το θέμα, επικαλούμενος μια υπόσχεση που έχει δώσει στα παιδιά του.

«Δεν μπορώ να μιλήσω γι΄αυτό. Έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο», είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλά ένα πράγμα θα μοιραστώ: αν έχεις την τύχη να ταξιδεύεις στον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να παραμείνουν παντρεμένοι. Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω ποτέ ξανά παιδιά και να μείνω μόνος για πάντα. Αλλά μετά γνώρισα την καλύτερή μου φίλη και μου άρεσε να την φιλάω», είπε για τη σημερινή σύζυγό του, Ράιαν Σοχάγκιους, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη 17χρονη Κλεμεντάιν και τη 14χρονη Ιντιάνα.

Ο Ίθαν Χοκ και η Ούμα Θέρμαν παντρεύτηκαν το 1998, μόλις έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Gattaca». Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Μάγια και τον Λέβον. Η πρωταγωνίστρια του «Kill Bill» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2005, εν μέσω φημών ότι ο Χοκ είχε συνάψει σχέση με την νταντά των παιδιών τους, Ράιαν Σοχάγκιους, τη γυναίκα που τελικά παντρεύτηκε το 2008. Η Θέρμαν μετά το διαζύγιο, συνέχισε τη ζωή της στο πλευρό του χρηματιστή Αρπάντ Μπουσόν, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Λούνα, πριν αποφασίσουν να χωρίσουν οριστικά το 2014, σύμφωνα με το Page Six.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ