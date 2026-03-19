Ο αμερικανός ηθοποιός Τσακ Νόρις εισήχθη σε νοσοκομείο της Χαβάης, σύμφωνα με τον ιστότοπο ΤΜΖ. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του σε νοσοκομείο, αναφέροντας ότι το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στο νησί Καουάι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΤΜΖ, ο δημοφιλής ηθοποιός Τσακ Νόρις παραμένει ευδιάθετος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο σταρ των πολεμικών τεχνών που άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες δράσης, γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του.

«Δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από βίντεο που τον έδειχνε να προπονείται στις πολεμικές τέχνες. «Τίποτα δεν συγκρίνεται με λίγη δράση σε μια ηλιόλουστη μέρα για να νιώσεις νέος», έγραψε ο Τσακ Νόρις, ευχαριστώντας τους απανταχού θαυμαστές του για την υποστήριξή τους στην πάροδο των ετών.