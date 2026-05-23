Ο θρυλικός John Cleese καταφτάνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 26 Ιουνίου και αυτό δεν είναι καθόλου αστείο, αν και μαζί του το γέλιο θεωρείται δεδομένο.

«Είναι απλώς μια γρατσουνιά!»… Αν αυτή η ατάκα από τον αξέχαστο Μαύρο Ιππότη των Monty Python σου είναι ήδη γνωστή, τότε ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει βρετανικό χιούμορ στα καλύτερά του. Αν όχι, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τον άνθρωπο πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κωμωδίας.

Στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026, που φέτος σηματοδοτεί τα 30 χρόνια προσφοράς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο μοναδικός John Cleese θα βρεθεί στην Αθήνα για δύο ξεχωριστές εμφανίσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής η εκδήλωση “Not Dead Yet!”, με τον χαρακτηριστικό αυτοσαρκασμό που πάντα συνοδεύει τον Cleese.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με προβολή της θρυλικής ταινίας Monty Python and the Holy Grail, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την κυκλοφορία της, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος ο Cleese θα ανέβει στη σκηνή για μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό, γεμάτη χιούμορ, ιστορίες από τα παρασκήνια και όπως ο ίδιος θα έλεγε, όσα θυμάται ακόμη.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 11:10, ο John Cleese θα συμμετάσχει και στη συζήτηση με τίτλο «Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη». Μαζί με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας, της μαγείας και της επιστήμης, θα επιχειρήσουν να εξερευνήσουν τις απρόσμενες συνδέσεις ανάμεσα στη ζωή, την ψευδαίσθηση και την AI στη σύγχρονη εποχή. Στο πάνελ συμμετέχουν ο μάγος Mark Mitton, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής Rodney Brooks, ο Garry Kasparov και η ειδικός στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης Francesca Rossi, ενώ τη συζήτηση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος.

Info:

ΚΠΙΣΝ – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

11:10 – «Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη»

20:30 – “Not Dead Yet!”

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το “Not Dead Yet!” έχουν ολοκληρωθεί, όμως θα διατεθούν επιπλέον θέσεις στον χώρο με σειρά προτεραιότητας. Για τη συμμετοχή στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή μέσω του SNF Nostos 2026.