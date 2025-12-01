Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει γίνει το νέο φαβορί των πρακτόρων στοιχημάτων για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Masters Of The Air, «Fantastic Beasts» και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην ρομαντική κομεντί φαντασίας «Eternity», ηγείται πλέον, σύμφωνα με την εταιρεία στοιχημάτων Coral.

Ο Τέρνερ έχει πλέον πιθανότητες 7-4 να γίνει ο επόμενος Μποντ και είναι μπροστά από άλλα διαχρονικά φαβορί, τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, με απόδοση 3-1 και τον Χένρι Κάβιλ με απόδοση 6-1.

«Έχουμε ανατροπή με την υποστήριξη του Κάλουμ Τέρνερ στα στοιχήματά μας για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ τις τελευταίες 24 ώρες» δήλωσε ο Τζον Χιλ του Coral. «Ο Βρετανός ηθοποιός είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο».

Αν και οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πιθανότητες σε διάσημα ονόματα ως διαδόχους του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Μποντ, τον Σεπτέμβριο αναφέρθηκε ότι η Amazon αναζητά ένα «νέο πρόσωπο».

Ο Ντάνιελ Κρεγκ παραιτήθηκε από τον ρόλο πριν από τέσσερα χρόνια και όπως αναφέρθηκε οι παραγωγοί αναζητούν «έναν άγνωστο» ηλικίας 20-30 ετών.

Ο Τέρνερ φημολογείται εδώ και καιρό ότι είναι φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Το Time & Tide ανέφερε τον περασμένο μήνα, επικαλούμενο την ιστοσελίδα στοιχημάτων VegasInsider, ότι ο Τέρνερ ξεπέρασε την Τέιλορ-Τζόνσον ως το φαβορί για να υποδυθεί τον Μποντ με αποδόσεις +262 (σιωπηρή πιθανότητα: 27,6%).

Οι φήμες ότι o Τέρνερ είναι φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ τροφοδοτήθηκαν από ένα πρόσφατο δημοσίευμα της Telegraph. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο ηθοποιός και η αρραβωνιαστικιά του, Dua Lipa, πιθανότατα πέρασαν λίγο χρόνο στο θέρετρο Golden Eye στον κόλπο Ορακαμπέσα στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέρετρο ήταν κάποτε το κτήμα του συγγραφέα του Τζέιμς Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ, όπου έγραψε τα μυθιστορήματά του βασισμένα στον χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ