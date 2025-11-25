Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, γνωστός για τις εμπορικές του επιτυχίες, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το επιχειρηματικό μοντέλο του Netflix και τη διεκδίκηση βραβείων Όσκαρ από τις παραγωγές του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Town, ο Κάμερον τόνισε ότι τα βραβεία χάνουν την αξία τους αν δεν συνδέονται με την εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας. Ειδικότερα ο θρυλικός σκηνοθέτης χαρακτήρισε «σάπια» την πρακτική της πλατφόρμας να κάνει περιορισμένες προβολές μόνο και μόνο για να πληροί τις προϋποθέσεις των βραβείων.

Αναφερόμενος στις φήμες εξαγοράς της Warner Bros, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Νομίζω ότι η Paramount είναι η καλύτερη επιλογή… Το Netflix θα ήταν μια καταστροφή. Συγγνώμη, αλλά Θεέ μου. Ο (CEO του Netflix Τεντ) Σαράντος έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ταινίες στις αίθουσες είναι νεκρές. Ακριβώς αυτό».

Σε αναφορά του δημοσιογράφου ότι υπόσχεται κυκλοφορίες στις αίθουσες αν εξαγοράσει την Warner Bros, ο Κάμερον γέλασε. «Είναι δόλωμα. ”Θα βγάλουμε την ταινία για μια εβδομάδα ή 10 ημέρες. Θα πληρούμε τις προϋποθέσεις για Όσκαρ”. Βλέπετε, νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά σάπιο μέχρι το μεδούλι. Μια ταινία θα έπρεπε να γυρίζεται ως ταινία για τον κινηματογράφο, και τα βραβεία Όσκαρ δεν σημαίνουν τίποτα για μένα αν δεν σημαίνουν αίθουσα. Νομίζω ότι (οι κινηματογραφικές ταινίες) έχουν αφομοιωθεί, και το βρίσκω φρικτό».

Όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει αν θα έπρεπε να επιτραπεί στο Netflix οι ταινίες του να διεκδικούν τα Όσκαρ, ο Κάμερον είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε—εκτός αν αλλάξουν τη στρατηγική κυκλοφορίας τους.

«Θα έπρεπε να τους επιτραπεί να διαγωνιστούν αν προβάλουν την ταινία ουσιαστικά, κυκλοφορώντας τη σε 2.000 κινηματογράφους για ένα μήνα» απάντησε, στη σκιά της περιορισμένης κυκλοφορίας του Φράνκενσταϊν του Γκιγιόρμο ντελ Τόρο στις αίθουσες των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από filmstories