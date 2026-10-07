Η Αθήνα σφύζει από ζωή, κι όμως, μπορεί να αποδειχθεί το πιο ερημικό μέρος του κόσμου. Πάνω σε αυτή την οξύμωρη συνθήκη ακροβατεί ο «Καραφλομπέκατσος» της Λένας Κιτσοπούλου, ένα έργο που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στο κατάμαυρο χιούμορ, την αμηχανία και τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής επιβίωσης. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή της Νατάσας Παπαμιχαήλ, η παράσταση επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Olvio.

Μετά την επιτυχία του «Μουνή», η Νατάσα Παπαμιχαήλ καταπιάνεται ξανά με το αιχμηρό σύμπαν της Κιτσοπούλου. Αυτή τη φορά, αφήνει πίσω την επαρχία και μεταφέρει τη δράση στον πυρήνα της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός ήρωας, τον οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης, βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι: μετά τον χωρισμό του, αναζητά μια νέα αρχή σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς αθηναϊκής πολυκατοικίας. Έξω, η πόλη πάλλεται στους γνώριμους ρυθμούς της—θόρυβοι, συναντήσεις, υποχρεώσεις. Μέσα, όμως, ο χρόνος κυλά διαφορετικά.

Σύντομα, η υπόσχεση της ανανέωσης ξεθωριάζει. Η αστική βαβούρα δεν αρκεί για να ξορκίσει τη μοναξιά, και το νέο του καταφύγιο μετατρέπεται σταδιακά σε έναν τόπο εγκλωβισμού. Παλεύοντας να αντισταθεί, ο ήρωας επιστρατεύει το χιούμορ και την τεχνητή αισιοδοξία ως άμυνα απέναντι σε μια πραγματικότητα που επιμένει να του υπενθυμίζει τις αντιφάσεις της.

Χωρίς ίχνος εξιδανίκευσης, ο «Καραφλομπέκατσος» αναδεικνύει το κωμικό μέσα από το παράλογο και ξεγυμνώνει το δυσάρεστο πίσω από αυτό που αρχικά μοιάζει απλώς αστείο. Οι καθημερινές εμμονές, η κοινωνική απομόνωση και η αγωνιώδης προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να πείσει τον εαυτό του πως «όλα πάνε καλά», συνθέτουν μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια. Τη δράση επί σκηνής αγκαλιάζει ατμοσφαιρικά με τη ζωντανή μουσική της στο πιάνο η Άννα Μακούρινα.

Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το έργο μάς προσκαλεί να αναλογιστούμε, μέσα από την ιδιαίτερη ματιά της Κιτσοπούλου, μια οικεία συνθήκη: πόσο εύκολο είναι, τελικά, να νιώθεις ξένος μέσα στην ίδια σου τη ζωή.

Η Ταυτότητα της Παράστασης

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία – Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Ερμηνεία: Γιάννης Οικονομίδης

Πιάνο: Άννα Μακούρινα

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Πληροφορίες & Εισιτήρια

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 19:00

Παραστάσεις: Σάββατο στις 19:00 & Κυριακή στις 20:30

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων: 14€ (Κανονικό) | 12€ (Μειωμένο)

Προπώληση: more.com

Χώρος: Θέατρο OLVIO (Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3414118 (Ώρες κρατήσεων: 18:00 – 21:00)