Το εμβληματικό μπαλέτο «Καρυοθραύστης», ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ταξιδεύει τον Δεκέμβριο του 2026 σε τρεις πόλεις της Ελλάδας, μεταφέροντας στη σκηνή τη μαγεία, τη λάμψη και τη συγκίνηση των Χριστουγέννων.

Η χριστουγεννιάτικη περιοδεία θα κάνει στάση στη Βέροια, την Κομοτηνή και την Πάτρα, παρουσιάζοντας την πλήρη εκδοχή του διάσημου μπαλέτου σε χορογραφία Βασίλι Βαϊνόνεν, με υψηλού επιπέδου ερμηνείες, εντυπωσιακά σκηνικά, αυθεντικά κοστούμια και μαγευτικά ειδικά εφέ.

Ιδιαίτερη λάμψη στην παράσταση προσδίδει η συμμετοχή δύο διακεκριμένων Étoiles του Εθνικού Μπαλέτου της Πολωνίας, της Chinara Alizade και του Vladimir Yaroshenko, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους σημαντικούς σολίστ του διεθνούς μπαλέτου.

Το παραμύθι του Ε.Τ.Α. Χόφμαν «Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών» ενέπνευσε τον Τσαϊκόφσκι να δημιουργήσει μία από τις λαμπρότερες και πλέον αγαπημένες μουσικές συνθέσεις του κλασικού μπαλέτου. Η χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Κίροφ, το σημερινό Μαριίνσκι, το 1934, θεωρείται σήμερα έργο αναφοράς στο ρεπερτόριο των σημαντικότερων θεάτρων μπαλέτου διεθνώς.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην παραμονή των Χριστουγέννων. Ο εκκεντρικός Ντροσσελμάγιερ χαρίζει στη μικρή Μαρία έναν παράξενο ξύλινο στρατιώτη: τον Καρυοθραύστη. Καθώς το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, ο κόσμος γύρω της μεταμορφώνεται. Τα παιχνίδια ζωντανεύουν, τα ποντίκια επιτίθενται και ο Καρυοθραύστης, μετά τη μεγάλη μάχη, μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο Πρίγκιπα.

Μαζί ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Χώρα των Ζαχαρωτών, συναντούν τη Νεράιδα Ζαχαρένια και παρασύρονται σε ένα μαγευτικό όνειρο γεμάτο χορό, μουσική και φαντασία.

Ο «Καρυοθραύστης» παραμένει ένα διαχρονικό παραμύθι για τη μαγεία των Χριστουγέννων, την παιδική φαντασία και τη δύναμη του ονείρου. Μια παράσταση που συγκινεί μικρούς και μεγάλους και αποτελεί την ιδανική εορταστική έξοδο για όλη την οικογένεια.

Συντελεστές

Σολίστ: Chinara Alizade και Vladimir Yaroshenko

Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Χορογραφία: Βασίλι Βαϊνόνεν, σε επεξεργασία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς

Λιμπρέτο: Γιούρι Γκριγκορόβιτς, βασισμένο στα έργα των E.T.A. Hoffmann και Marius Petipa

Παραγωγή: International Art Bureau της Nina Avramenko

Προβολή και Επικοινωνία: ArtsPR

Πρόγραμμα περιοδείας

Βέροια

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00

Χώρος: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας

Τιμές εισιτηρίων

Α΄ Ζώνη: 25€

Β΄ Ζώνη: 20€

Δεν διατίθενται παιδικά ή άλλα εκπτωτικά εισιτήρια.

Κομοτηνή

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Τιμές εισιτηρίων

Α΄ Ζώνη: 25€

Β΄ Ζώνη: 20€

Γ΄ Ζώνη: 15€

Πάτρα

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, στις 21:00

Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Τιμές εισιτηρίων

Α΄ Ζώνη

Κανονικό εισιτήριο: 35€

Ομαδικό εισιτήριο: 25€

Β΄ Ζώνη

Κανονικό εισιτήριο: 30€

Ομαδικό εισιτήριο: 20€

Γ΄ Ζώνη: 25€

Δ΄ Ζώνη: 20€

Οι ομαδικές τιμές ισχύουν για ομάδες 20 ατόμων και άνω και αφορούν αποκλειστικά τις ζώνες Α΄ και Β΄.

Προπώληση εισιτηρίων

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/o-karyothraustis-xristougenniatiki-periodeia-2026/

και στα ταμεία των θεάτρων.