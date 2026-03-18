Με εντυπωσιακή προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη, με τίτλο Καθαρμός, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Gazarte Roof Stage και συγκέντρωσε ένα πρωτοφανές πλήθος κόσμου. Από νωρίς ο χώρος γέμισε ασφυκτικά, ενώ πάνω από 400 αναγνώστες βρέθηκαν εκεί για να συναντήσουν τον αγαπημένο συγγραφέα και να ακούσουν για το νέο του μυθιστόρημα.

Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη θεματική και την ένταση της αφήγησης του νέου μυθιστορήματος.

Αποσπάσματα από το βιβλίο απέδωσε με ξεχωριστό τρόπο ο ηθοποιός Δημήτρης Λάλος, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά ο Γιάννης Κότσιρας, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

Μοναδική στιγμή της βραδιάς ήταν η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τραγουδιού που έγραψε ειδικά για το βιβλίο Καθαρμός ο Γιάννης Κότσιρας. Τη μουσική συνέθεσε ο Νίκος Τερζής και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας. Η ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού καθήλωσε το κοινό και ενίσχυσε τη σύνδεσή του με την ιστορία του βιβλίου.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση του συγγραφέα με τους αναγνώστες του, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, στη λογοτεχνία και τη δύναμη της αφήγησης.

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεα­τρικές παραστάσεις.