Ο Κιάνου Ριβς εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Νταϊάν Κίτον η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών. Ο ηθοποιός είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μαγεία της στη μεγάλη οθόνη, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην επιτυχημένη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something’s Gotta Give».

«Απόλυτη επαγγελματίας», δήλωσε στο E! News, κατά τη διάρκεια της προβολής της νέας του ταινίας «Good Fortune» στη Νέα Υόρκη. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Γενναιόδωρη καλλιτέχνις και ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής δήλωσε επίσης ευτυχής που είχε την ευκαιρία να δει την Κίτον να συνεργάζεται εκ νέου με τον Τζακ Νίκολσον στη διάσημη ταινία που φέρει την υπογραφή της Νάνσι Μάγιερς (Nancy Meyers).

«Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να τη δω μαζί με τον Τζακ Νίκολσον. Απλά λόγω της ιστορίας που μοιράζονταν και του τρόπου με τον οποίο έδειχναν την αγάπη και τη στοργή που είχαν ο ένας για τον άλλον. Ήταν πραγματικά υπέροχα» σημείωσε ο Ριβς ο οποίος υποδυόταν τον Julian Mercer, έναν γοητευτικό νεαρό γιατρό και θαυμαστή της Erica Barry, της συνταξιούχου θεατρικής συγγραφέως που υποδυόταν η Κίτον.

Στην ταινία συμμετείχαν επίσης οι Αμάντα Πιτ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Τζον Φαβρό, σύμφωνα με το Variety.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σταρ, η σκηνοθέτις της ταινίας Νάνσι Μάγιερς, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Οι τελευταίες 48 ώρες δεν ήταν εύκολες. Το να βλέπω όλα τα αφιερώματά σας για τη Νταϊάν ήταν μια παρηγοριά», έγραψε στην ανάρτησή της η Μάγιερς.

«Σαν άνθρωπος που αγαπά τις ταινίες, συμφωνώ με όλους σας – χάσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Μια λαμπρή πρωταγωνίστρια που επανειλημμένα έβαζε τον εαυτό της στο προσκήνιο για να πει τις ιστορίες μας. Σαν γυναίκα, έχασα μια φίλη σχεδόν 40 χρόνων – κατά τη διάρκεια των οποίων την ένιωθα σαν αδελφή μου, επειδή μοιραστήκαμε τόσες πολλές αξέχαστες εμπειρίες. Σαν δημιουργός, έχασα μία σύνδεση με μια ηθοποιό που μόνο στα όνειρα μπορεί να έχει κανείς…και ξέρω ότι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί της γνωρίζουν αυτό που ξέρω και εγώ… έκανε τα πάντα καλύτερα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων η Μάγιερς.