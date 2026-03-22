Σαράντα έργα ζωγραφικής συνθέτουν τη νέα ατομική έκθεση της διακεκριμένης ζωγράφου Εριέττας Βορδώνη με τίτλο «Ο Κήπος του Επίκουρου», σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Θοδωρή Κουτσογιάννη, η οποία εγκαινιάζεται στις 30 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ώρα 19:00.

Η ενότητα αυτή σηματοδοτεί μια ώριμη εικαστική στιγμή της καλλιτέχνιδας, όπου η ύλη, το φως και η διαφάνεια μετατρέπονται σε εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικής ισορροπίας.

Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στον κήπο του φιλοσόφου Επίκουρου ως τόπο γαλήνης και πνευματικής αυτάρκειας. Στη ζωγραφική της Βορδώνη, ο Κήπος μεταφράζεται σε μια εικαστική εμπειρία ισορροπίας: η ηδονή της απλότητας, η απομάκρυνση από το φόβο και η καλλιέργεια της φιλίας βρίσκουν αντίστοιχα στη σιωπηλή αρμονία των μορφών και στη διάχυτη αίσθηση ηρεμίας που αποπνέουν τα έργα.

Το έργο της Εριέττας Βορδώνη διακρίνεται από θετικό πνεύμα, ζεν ισορροπία και μια βαθιά πίστη στη δυνατότητα της τέχνης να λειτουργεί θεραπευτικά. Η νέα αυτή ενότητα ενσωματώνει ακριβώς αυτή τη στάση. Mια ζωγραφική που δεν επιδιώκει την ένταση αλλά τη συμφιλίωση – με τον εαυτό, τον άλλον και τον κόσμο.

Λίγα λόγια για την Εριέττα Βορδώνη

Η Εριέττα Βορδώνη αποφοίτησε με το πρώτο βραβείο για το σύνολο της ζωγραφικής της δουλειάς (portfolio, dossier) και για το γυμνό από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Αρίστευσε επίσης στην σκηνογραφία και ενδυματολογία από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Συνέχισε της σπουδές της με υποτρο φία της Ακαδημίας Αθηνών στην École Nationale Supérieur des Beaux-Arts στο Παρίσι με δασκάλους τον ζωγράφο Leonardo Cremonini και τον γλύπτη Cesar. Το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού της προσέφερε δια βίου ατελιέ στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το 1997 στο πρωτοποριακό Salon de Montrouge του Παρι σιού της απονεμήθηκε το υψηλότερο βραβείο ζωγραφικής. Βραβείο ζωγραφικής έλαβε και από το Nouveau Musée National του Μονακό.

Έχει κάνει 38 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, κυρίως σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μερικές από τις πιο σημαντικές της εκθέσεις είναι:

Modern and Contemporary Art Museum, Νίκαια, Γαλλία Le Consortium Museum, Ντιζόν, Γαλλία 1 Museum of Modern and Contemporary Art, Σεντ Ετιέν, Γαλλία . Espace avant Musée, Παρίσι, Γαλλία • Grand Palais, FIAC, Παρίσι, Γαλ- λία • Palazzo delle Esposizioni, Ρώμη, Ιταλία Trevi Flash Art Museum. Τρέβι, Ιταλία • Castello di Torrechiara, Ιταλία • Otto Art Center, Μιλάνο, Ιταλία • Queens Museum, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – National Art Club, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Museum of Science and Industry. Σικάγο, ΗΠΑ . March Center of Contemporary Art, Σιάτλ, ΗΠΑ • Contemporary Art Center, Πεκίνο, Κίνα • Museum of Contemporary Art, Σανγκάη, Κίνα • National Museum of Modern Art, Σεούλ, Νότιος Κορέα International Caravanseral of Culture, Τασκένδη, Ουζμπε κιστάν . Επίσης, αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Hellenic Museum της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Στην Ελλάδα, ανάμεσα σε άλλα μέρη, έχει εκθέσει στο Μου- σείο Μπενάκη, στο Μουσείο Βορρέ, στο Νομισματικό Μου σείο, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, στη Γεννάδιο Βι- βλιοθήκη, στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, στο Ίδρυμα Β.&Μ. Θεοχαράκη, στο Αθηναΐς – Ίδρυμα Πιερίδη, στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Απ Athina, στο Μουσείο της Ύδρας και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης.

Δημόσια έργα

Ανάγλυφη σύνθεση στην υπόγεια διάβαση μεταξύ Εφέσου και Αγίων Πάντων στη Λ. Συγγρού στην Αθήνα (η διάβαση με τα χελιδόνια).

Γλυπτική σύνθεση με τίτλο «Κυνηγοί Ουρανών» επί της Λ. Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης στην Αθήνα.

Σκηνικά και κοστούμια

Έχει λάβει μέρος σε πολλές θεατρικές παραγωγές ως σκη- νογράφος και ενδυματολόγος. Ανάμεσα στις τελευταίες της δουλειές ήταν τα σκηνικά και κοστούμια για την «Ιστορία του Στρατιώτη» του Ιγκόρ Στραβίνσκυ στο Φρούριο του Παλα- μιδίου στο φεστιβάλ Ναυπλίου, καθώς και τα κοστούμια για το «Κάλεσμα του Προμηθέα – 1821» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το «Αίνιγμα του Χαμένου Θεού», όλα με σκηνο θέτη και δραματουργό τον Χριστόφορο Χριστοφή.

Κοσμήματα

Συμμετείχε με τα κοσμήματά της, χρηστικά γλυπτά, στην έκ- θεση «Καρποί και Σύμβολα» στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας. Επίσης, συμμετείχε στην έκθεση “The year of Gold που οργάνωσε η πλατφόρμα A jewel made in Greece το 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών, έκθεση που ταξίδεψε στη Δι εθνή Έκθεση της Σαγκάης και στη Νέα Υόρκη στο Museum of Arts and Design.

Έργα της βρίσκονται σε πολλά από τα προαναφερθέντα μουσεία και γνωστές ιδιωτικές συλλογές, όπως του Pierre Dreyfus, του Agnieli, του Γιώργου Σταθόπουλου, του Δ. Πι- ερίδη, της FRAC και της CNAP. Πρόσφατα η Εθνική Πινακο- θήκη απέκτησε έργο της και από την πρόσφατη της δουλειά

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Παρίσι.

