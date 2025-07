Μια νέα βιογραφία για τον Κλιντ Ίστγουντ με τίτλο «Clint: The Man and The Movies» του Σον Λέβι (Shawn Levy) κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins.

Το βιβλίο εστιάζει στις συζυγικές και εξωσυζυγικές σχέσεις του σταρ, χρησιμοποιώντας δηλώσεις του ίδιου και ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Η βιογραφία ρίχνει φως στους γάμους του με την Μάγκι Τζόνσον και την Ντίνα Ρουίζ, καθώς και σε άλλες μακροχρόνιες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τη Σόντρα Λοκ και τη Φράνσις Φίσερ.

Σχετικά με τον πρώτο του γάμο με τη Μάγκι Τζόνσον, που διήρκεσε από το 1953 έως το 1984, ο Λέβι γράφει: «Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, συμπεριφερόταν λίγο-πολύ, σαν εργένης».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις, για τις οποίες η Τζόνσον φέρεται να γνώριζε.

Ο ίδιος ο Ίστγουντ δήλωσε στο Photoplay το 1963: «Ένα πράγμα που έπρεπε να μάθει η Μαγκ για μένα ήταν ότι κάνω ό,τι μου αρέσει. Έπρεπε να το αποδεχτεί, γιατί αν δεν το έκανε, δεν θα είχαμε παντρευτεί».

Επιπλέον ο σταρ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι ανεξάρτητος, ένας περιπλανώμενος και [η Τζόνσον] με δέχεται όπως είμαι χωρίς να με καταπιέζει με τη γυναικεία κτητικότητα».

Για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις είχε παραδεχτεί στον συγγραφέα Ρίτσαρντ Σίκελ , ότι «απλώς έγιναν… δεν ξέρω… εθιστικές… σαν να πρέπει να καπνίσεις άλλο ένα τσιγάρο».

Σύμφωνα με το People, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ίστγουντ, έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά με έξι διαφορετικές γυναίκες.