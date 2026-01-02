Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Ο Λούης Πατσαλίδης έρχεται συστημένος από την Κύπρο, με την ιδιόχειρη stand up comedy «Πλην 30», στο «Stage 7», από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Ο Κύπριος κωμικός Λούης Πατσαλίδης, παρουσιαστής του δημοφιλέστερου σατιρικού show στην κυπριακή τηλεόραση με τον τίτλο «Λούης Night Show», φέρνει το εκρηκτικό του χιούμορ στο νέο πολιτιστικό στέκι της Αθήνας «Stage 7» με την παράσταση του «ΠΛΗΝ 30».

Η παράσταση ξεκινάει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει κάθε Πέμπτη χαρίζοντας αξέχαστες εμπειρίες γέλιου!

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης «Made in Cyprus» σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Καναδά, τις sold-out εμφανίσεις μαζί με τον Αλέξανδρο Tσουβέλα σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και τις sold-out εμφανίσεις του στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ το καλοκαίρι του ‘25, ο Λούης Πατσαλίδης έρχεται στην Αθήνα!

Το «Πλην 30» είναι μια stand up comedy γεμάτη αυτοσαρκασμό, καυστικά σχόλια και καθημερινές αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε.

Ο Λούης μιλάει για:

• Τις ατελείωτες μάχες με τη δίαιτα και τη γυμναστική

• Το Body shaming, με δόσεις αυτοσαρκασμού

• Τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος (αλλιώς στα 20, αλλιώς στα 45!)

• Τη σχέση του με τη γυναίκα και τα παιδιά του!

Και φυσικά για τη μουσική που λατρεύει – με μια ανατρεπτική έκπληξη επί σκηνής- όπως μόνο ο Λούης ξέρει!

Κι αν νομίζετε ότι η δίαιτα και τα 30 κιλά που έχασε τον άλλαξαν, γελιέστε. Το χιούμορ του παραμένει XXL!

To Know us Better (οι απαραίτητες συστάσεις σε πρώτο πρόσωπο)

Είμαι ο Λούης Πατσαλίδης. Γεννήθηκα το 1980. Σπουδαία χρονιά! Για να καταλάβετε πόσο σπουδαία, το 1980 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ κηρύσσει εμπάργκο στα σιτηρά της ΕΣΣΔ, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχίζει η εποχή του Συστήματος Παγκόσμιας Γεωγραφικής Θέσης ή GPS, η Κούβα αναγνωρίζει τη Δυτική Σαχάρα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις και βεβαίως να µην ξεχάσω: στην Ελλάδα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της οδικής παράκαμψης Αχλαδόκαμπου.

Από την ηλικία των 13 ξεκινώ να γράφω τα πρώτα σατιρικά κείμενα, κάτι που το ξεκίνησα για πλάκα, αλλά μεγαλώνοντας είχα βάλει στόχο το χόμπι µου να το κάνω επάγγελμα! Το 2000 προσλαμβάνομαι στην Λαϊκή Τράπεζα.

«Σίγουρη δουλειά γιε µου» ήταν τα λόγια του μπαμπά µου που- όπως κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του- έχει σαν όνειρο να δει το παιδί του αποκατεστημένο σε μια «σίγουρη» δουλειά, πράγμα που στη Κύπρο μεταφράζεται σε τράπεζα ή στη κυβέρνηση!

Το Eurogroup όμως τον Μάρτιο του 2013 ήρθε να γκρεμίσει τα όνειρα όλων των γονιών του νησιού. Έτσι και εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση να αφήσω τη σιγουριά της τράπεζας και επιτέλους να επικεντρωθώ σ ’αυτό που πάντα µου άρεσε: να κάνω τον κόσμο να γελά!

Το 2006 εμφανίζομαι επαγγελματικά στην πρώτη µου παράσταση stand up comedy, που στην Κύπρο τότε ήταν ένα άγνωστο σπορ, κάτι που κάνω ανελλιπώς μέχρι σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό µου περισσότερες από 800 επαγγελματικές παραστάσεις.

Το 2014 παρουσιάζω στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ τη σατιρική εκπομπή «Show& Αβλαβές» μέχρι το 2016, όπου μετακομίζω στην τηλεόραση του ΑLΡΗΑ ΚΥΠΡΟΥ, όπου παρουσιάζω τη σατιρική εκπομπή «Λούης Night Show» η οποία είναι η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης.

Stage Seven, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Εισιτήρια: tickets.in.gr