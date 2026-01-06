Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος καταπιάνεται με τη «Φαίδρα» του Γιάννη Ρίτσου, φωτίζοντας το υπαρξιακό αδιέξοδο και το αμείλικτο βάρος του πεπρωμένου, μέσα από μια σύγχρονη σκηνοθετική ματιά στο Θέατρο Αλκμήνη.

Η εμβληματική μορφή της Φαίδρας ζωντανεύει ξανά μέσα από τον ποιητικό λόγο του Ρίτσου και το έργο της «Τέταρτης Διάστασης», σε μια παράσταση που επανασυστήνει τον αρχαίο μύθο, τοποθετώντας τον στο σκοτεινό και διαχρονικό πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σε έναν έντονο και αποκαλυπτικό μονόλογο, η Φαίδρα σπάει τη σιωπή αιώνων και ομολογεί στον Ιππόλυτο το απαγορευμένο της πάθος. Ψυχικά εκτεθειμένη, παλεύει ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία, μέχρι την τελική της κατάρρευση. Ο Ιππόλυτος, παρών αλλά σιωπηλός, λειτουργεί σαν καθρέφτης: πάνω του συντρίβεται η λογική και αφήνεται ελεύθερο το ένστικτο.

Η Φαίδρα του Ρίτσου δεν επιδιώκει απλώς να αποπλανήσει. Μέσα από τον λόγο της αναζητά λύτρωση και αυτογνωσία. Ο μονόλογός της είναι ωμός, ειλικρινής και βαθιά ανθρώπινος. Με σύγχρονες λεπτομέρειες –όπως το τσιγάρο που ανάβει– ο Ρίτσος απομακρύνει τον μύθο από την απόσταση του αρχαίου χρόνου και τον φέρνει πιο κοντά στο σήμερα, κάνοντας το πάθος της Φαίδρας διαχρονικό και οικείο.

Η σκηνοθετική προσέγγιση στοχεύει να αναδείξει τον ψυχικό λαβύρινθο της ηρωίδας και την οικουμενικότητα του υπαρξιακού της αδιεξόδου, τονίζοντας το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μπροστά στα γεγονότα που τον υπερβαίνουν. Η Φαίδρα γίνεται το σύμβολο της ανθρώπινης ανάγκης για επαφή και αλήθεια.

Με φόντο ένα σκηνικό που παραπέμπει σε μια ανοιχτή πληγή, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν, η Φαίδρα βαδίζει προς τη συντριβή της. Διεκδικεί το δικαίωμα στην επιθυμία, έρχεται αντιμέτωπη με τη μοναξιά και μετατρέπει την ήττα της σε μια πράξη απόλυτης ειλικρίνειας και αυτογνωσίας.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Κατσούγκρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Επιμέλεια μουσικής: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Διανομή: Βανέσσα Βαΐτση, Κωνσταντίνος Ντάτης

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Ηχογράφηση: Studio19st – Κώστας Μπώκος

Σχεδιασμός video: Studio19st

Φωτογραφίες: Νεκτάριος Σουλδάτος

Εταιρεία Παραγωγής: ÇaVa ΑΜΚΕ

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Αθήνα 118 54

[Μετρό: Στάση Κεραμεικός]

Το Θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με ειδικές Ανάγκες.

Περίοδος Παραστάσεων: Από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 έως την Κυριακή 5 Απριλίου 2026

Ημέρα & Ώρα Παραστάσεων: Κυριακή στις 21:00

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€, Μειωμένο [Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ]: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/faidra-tou-gianni-ritsou/

Διάρκεια Παράστασης: 70 λεπτά