Ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες του καιρού μας, ο Νικολάι Λουγκάνσκυ επιστρέφει στις 18 και 19 Μαρτίου, στη φιλόξενη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με δύο ρεσιτάλ, δύο διαφορετικά προγράμματα και δύο συνεχόμενα βράδια.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου σε ένα ατομικό ρεσιτάλ θα ερμηνεύει έργα Σούμαν και Σοπέν, και την Πέμπτη 19 Μαρτίου, μαζί με τον διακεκριμένο πιανίστα Βαντίμ Ρουντένκο, θα ερμηνεύσουν έργα για δύο πιάνα των Ραβέλ, Μέτνερ και Ραχμάνινοφ.

Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο Τύπου, τον Νικολάι Λουγκάνσκυ χαρακτηρίζει:

Η εξαιρετική τεχνική: Η δεξιοτεχνία του στο πιάνο είναι αναμφισβήτητη. Μπορεί να διαχειριστεί τις πιο απαιτητικές τεχνικά συνθέσεις, χωρίς η τεχνική να επισκιάζει τη μουσική.

Η βαθιά μουσικότητα: Εκτός από την τεχνική του αρτιότητα, ο Λουγκάνσκυ διακρίνεται για την ικανότητά του να εμβαθύνει στο συναίσθημα και το νόημα κάθε κομματιού. Οι ερμηνείες του έχουν βάθος και συναισθηματικό πλούτο.

Οι υποδειγματικές ερμηνείες έργων του Ραχμάνινοφ: Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές του Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Οι ερμηνείες του στα έργα του Ρώσου συνθέτη έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, αναδεικνύοντας τη δύναμη, το πάθος και την πολυπλοκότητα της μουσικής.

Το μεγάλο εύρος ρεπερτορίου: Ο Λουγκάνσκυ ερμηνεύει με επιτυχία έργα από ένα ευρύ φάσμα συνθετών, συμπεριλαμβανομένων των Φρανκ, Προκόφιεβ, Σοπέν και Μπετόβεν, αποδεικνύοντας την ευελιξία του ως καλλιτέχνης.

Ο απόλυτος έλεγχος της δυναμικής: Έχει την ικανότητα να παράγει τόσο μια ορχηστρική ηχητική παλέτα στο πιάνο, όσο και να παίζει με εξαιρετική λεπτότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση μεγάλης δυναμικής αντίθεσης στις ερμηνείες του.

Οι πολυάριθμες βραβεύσεις: Έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι το 1994, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του αναγνώριση.

Η συμβολή του στην κληρονομιά του πιάνου: Θεωρείται γνήσιος κληρονόμος μιας βαθιάς παράδοσης στο πιάνο, συνεχίζοντας το έργο των μεγάλων ερμηνευτών που προηγήθηκαν.

