Στον κόσμο του αείμνηστου καλλιτέχνη, θεμελιωτή της βιντεοτέχνης Ναμ Τζουν Πάικ προσκαλεί τους επισκέπτες νέα έκθεση στη γενετειρά του, τη Σεούλ μέσα από τα μάτια – και τις ιστορίες – του ανιψιού του Κεν Χακούτα.

Η έκθεση με τίτλο «Nam June Paik: Rewind / Repeat» που φιλοξενείται στην έδρα της Amorepacific στο κέντρο της Σεούλ αποτελεί συνεργασία του ιδρύματος Nam June Paik Estate και της Gagosian. Είναι η πρώτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη που διοργανώνεται από το κληροδότημά του στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας εδώ και 25 χρόνια και συγκεντρώνει 11 έργα που είναι σχετικά άγνωστα στο κοινό.

«Είμαι σίγουρος ότι σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα για τον Paik Nam June, επειδή επέστρεψε στην πατρίδα του, τη Σεούλ και λατρεύει να βρίσκεται στην Κορέα» δήλωσε ο Χακούτα στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια περιήγησης στην έκθεση την ημέρα των εγκαινίων στις αρχές Απριλίου.

Το «Media Sandwich» (1961-64) είναι ένα από τα αγαπημένα έργα του επιμελητή της έκθεσης, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. «Είναι ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον έργο που αν αυτό είναι το τελευταίο που θα έχει απομείνει στο ίδρυμα, θα το ήθελα στο σαλόνι μου» είπε.

Το σύνολο – ένα κολάζ κυρίως από κορεάτικα και ιαπωνικά αρχεία, γερμανικά περιοδικά τεχνολογίας και μια τυπωμένη εικόνα ενός άνδρα που απευθύνεται σε ένα αγόρι – χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και δεν έχει ποτέ εκτεθεί στην Κορέα.

Στην έκθεση παρουσιάζεται επίσης το έργο «For London and Abroad (Mailbox)» βιντεοεγκατάσταση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Γουίτνεϊ στη Νέα Υόρκη το 1982 και παρουσιάζεται στην Κορέα για πρώτη φορά. Ο Χακούτα σημείωσε ότι το έργο είναι ένα από τα τρία μόνο σωζόμενα από την ιστορική έκθεση στις ΗΠΑ, με μια μικρή οθόνη στην πρόσοψή του να μεταδίδει τώρα ζωντανά ένα κορεατικό τηλεοπτικό κανάλι ασπρόμαυρα συνδέοντας διακριτικά τα πρώτα πειράματα του Πάικ με το σημερινό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης.

Ο Πάικ σπούδασε Kλασική Mουσική και Tέχνη στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και συνδύασε αυτή την εκπαίδευση με μια ριζοσπαστική αισθητική προσέγγιση, εισάγοντας την τεχνολογία της τηλεόρασης στον χώρο των Kαλών Tεχνών ήδη από τη δεκαετία του 1950. Ο Πάικ μετακόμισε στη Δυτική Γερμανία το 1956, όπου εντάχθηκε στον όμιλο Fluxus, και οκτώ χρόνια αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Εκεί, αξιοποίησε το διεθνές του υπόβαθρο και το εκτεταμένο δίκτυό του για να αναπτύξει μια πρακτική που ενσωμάτωνε τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την περφόρμανς, τη μουσική και τα ηλεκτρονικά μέσα. Αν και συχνά αναφέρεται ως ο πατέρας της βιντεοτέχνης, ο Πάικ προέβλεψε μια ποικιλία επακόλουθων εξελίξεων στα μέσα ενημέρωσης και τις επικοινωνίες, μια πρόγνωση που συνεχίζει να ξεδιπλώνεται καθώς ο πολιτισμός διαμορφώνεται από τις αναδυόμενες τεχνολογίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Gagosian.

Η έκθεση «Nam June Paik: Rewind / Repeat» εγκαινιάστηκε την 1η Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ