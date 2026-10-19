Η κρητική διατροφή ως πολιτιστική κληρονομιά, η σύνδεσή της με την υγεία και την ποιότητα ζωής, αλλά και η ανάγκη μετάδοσής της στις νεότερες γενιές βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης του βιβλίου «Καλή Όρεξη – Δώδεκα κείμενα για τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό» του Μιχάλη Μ. Μινουδάκη, στο Ρέθυμνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με μεγάλη συμμετοχή κοινού, στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου «Θεομήτωρ». Τη συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Για το βιβλίο μίλησαν ο εκπαιδευτικός, διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και αντιπρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου Νίκος Δερεδάκης, ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής και ο συγγραφέας. Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Γιάννης Μαρινάτος.

Μέσα από τις εισηγήσεις αναδείχθηκαν διαφορετικές πτυχές της διατροφικής παράδοσης της Κρήτης και η βαθιά σύνδεσή της με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη σημασία της διαφύλαξης αυτής της γνώσης και της μεταφοράς της στις επόμενες γενιές.

Συγκίνηση στις αναφορές του συγγραφέα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Μιχάλη Μινουδάκη στην Αναστασία Φρυγανάκη, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο συγγραφέας στάθηκε στη φιλολογική της κατάρτιση, στην ενασχόλησή της με τον κρητικό πολιτισμό και στην επιλογή της να τον συνδέσει με την τουριστική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας το «Σπίτι των Κουρητών» στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.

Σε μια συμβολική κίνηση, παρέδωσε την ανθοδέσμη του για να τοποθετηθεί στο κάθισμα που είχε κρατηθεί στη μνήμη της και στο οποίο βρισκόταν φωτογραφία της.

Ο Μιχάλης Μινουδάκης αναφέρθηκε επίσης στον αείμνηστο Στέλιο Κιαγιαδάκη, πρόεδρο του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, θυμίζοντας την κοινή τους συμμετοχή στην παγκρήτια πρωτοβουλία ενάντια στην επίσκεψη Γιλμάζ στην Κρήτη.

Ξεχωριστή θέση είχε η αναφορά του στον γέροντά του, Ειρηναίο, με καταγωγή από το Μυξόρουμα Ρεθύμνου, ο οποίος ποίμανε επί σειρά ετών τα Χανιά και σήμερα εφησυχάζει στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στο Ηράκλειο. «Αισθάνομαι σαν να είναι κάπου εδώ, να ευλογεί και αυτός και να χαίρεται», ανέφερε ο συγγραφέας. Στον γέροντα Ειρηναίο αναφέρθηκε και ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, κατά τον χαιρετισμό του.

Μουσική και χορός στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς ήταν αφιερωμένο στην κρητική μουσικοχορευτική παράδοση. Χορευτές του Ομίλου Βρακοφόρων παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά ο Γιάννης Σωπασής-Βρουβογιάννης και οι καλλιτέχνες Στρατής Μαμαλάκης, Ραφαήλ Παπαδογιάννης και Γιώργος Περικλάκης. Ακολούθησε φιλοξενία με τη χορηγία του οινοποιείου της Ηλιάνας Μαλίχιν.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή, ο αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Σαρρής, οι αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου Γιώργος Σκορδύλης και Γιώργος Παπαδόσηφος, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ειρήνη Κουτσαλεδάκη, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθειά του να ενισχύσει τους δεσμούς του με την τοπική κοινωνία και να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή του τόπου, μέσα από δράσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το βιβλίο διατίθεται στο Cafe Theorist και στην επιχείρηση Media Strom Κώστας Ποθουλάκης, στο Ρέθυμνο.