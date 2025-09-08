Περισσότεροι από 1.200 επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης – ανάμεσά τους βραβευμένοι με Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσό Φοίνικα – υπέγραψαν επιστολή με την οποία δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα και εταιρείες που κατηγορούνται για εμπλοκή στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Στη λίστα των υπογραφών συναντάμε γνωστά ονόματα, όπως οι σκηνοθέτες Γιώργος Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης, Αγγελική Παπούλια, Άβα ΝτιΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ και Μάικ Λι, αλλά και ηθοποιούς όπως οι Όλιβια Κόλμαν, Άγιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Χάνα Αϊνμπίντερ, Έιμι Λου Γουντ, Πάπα Έσιεντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέντ, Μελίσα Μπαρέρα, Σίνθια Νίξον, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Τζος Ο’Κόνορ, μεταξύ πολλών άλλων.

Η επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από την οργάνωση Film Workers for Palestine, υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με τέτοιους θεσμούς ισοδυναμεί με «νομιμοποίηση της γενοκτονίας» και συνενοχή με την Κυβέρνηση που την πραγματοποιεί, αναφέροντας ως παράδειγμα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιερουσαλήμ, το οποίο υποστηρίζεται από το ισραηλινό κράτος.

Όπως τονίζει η οργάνωση, «η πλειοψηφία των ισραηλινών εταιρειών παραγωγής και διανομής ταινιών, των αιθουσών κινηματογράφου και άλλων σχετικών φορέων, ουδέποτε στήριξαν τα πλήρη, διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού».

Στο κείμενο επισημαίνεται επίσης: «Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία πολλές Κυβερνήσεις επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, είναι αναγκαίο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να μη γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη φρίκη».

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια συνταράσσει τη συνείδησή μας», δήλωσε η ηθοποιός Χάνα Αϊνμπίντερ. «Ως Αμερικανίδα πολίτης, γνωρίζοντας ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν απευθείας τις επιθέσεις του Ισραήλ, αισθάνομαι ότι πρέπει να δράσουμε για να σταματήσει η γενοκτονία. Σε μια τόσο καθοριστική στιγμή, όπου οι ηγέτες μας αποτυγχάνουν, οι καλλιτέχνες οφείλουν να αναλάβουν ευθύνη και να πουν όχι στη συνέργεια».

Αντίστοιχη κινητοποίηση είχε σημειωθεί και πέρυσι, όταν πάνω από 7.000 συγγραφείς και εργαζόμενοι στον χώρο του βιβλίου – ανάμεσά τους η Σάλι Ρούνεϊ και ο Βιέτ Ταν Νγκουγιέν – υπέγραψαν δήλωση μποϊκοτάροντας τους ισραηλινούς εκδότες.

Η επιστολή των κινηματογραφιστών αναφέρει τα εξής:

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της βιομηχανίας κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις. Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις Κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη.

Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα. Η στήριξη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανείς από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Έτσι, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για όσα έχουν προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζήτησαν από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να μην σιωπήσει, να μην δεχθεί τον ρατσισμό και να “κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό”, για να σταματήσει η συνέργεια στην καταπίεσή τους.

Εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid που αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην συμμετέχουμε ή να μην συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παραδείγματα συνέργειας περιλαμβάνουν το “ξέπλυμα” και τη δικαιολόγηση γενοκτονίας, και/ή τη συνεργασία με την Κυβέρνηση που τα διαπράττει».