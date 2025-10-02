Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας πρωτευοντολόγου Τζέιν Γκούντολ, ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, έχει σκορπίσει παγκόσμια θλίψη.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στενός φίλος και συνεργάτης της στον χώρο του περιβαλλοντικού ακτιβισμού, εξέφρασε τη θλίψη του, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα χάσαμε μια πραγματική ηρωίδα για τον πλανήτη, πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους και αγαπημένη φίλη» αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής του ο σταρ.

«Η Τζέιν Γκούντολ αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία του πλανήτη μας, στην υπεράσπιση των άγριων ζώων και των οικοσυστημάτων στα οποία ζουν. Η πρωτοποριακή της έρευνα για τους χιμπατζήδες στην Τανζανία μεταμόρφωσε την αντίληψή μας για τον τρόπο ζωής, την κοινωνικοποίηση και τη σκέψη των πιο κοντινών μας συγγενών, υπενθυμίζοντάς μας, ότι είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι όχι μόνο με τους χιμπατζήδες και τους άλλους μεγάλους πιθήκους, αλλά και με όλα τα έμβια όντα» υπογραμμίζει ο Ντι Κάπριο.

«Για δεκαετίες, η Τζέιν ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με ανεξάντλητη ενέργεια, αφυπνίζοντας γενιές για το θαύμα του φυσικού κόσμου. Μίλησε απευθείας στη νέα γενιά, ενσταλάζοντας την ελπίδα, την ευθύνη και την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ενέπνευσε εκατομμύρια να ενδιαφέρονται, να δρουν και να ελπίζουν. Δεν σταμάτησε ποτέ», επισήμανε, προσθέτοντας: «Το τελευταίο μου μήνυμα προς τη Τζέιν είναι απλό: «Είσαι η ηρωίδα μου». Τώρα, όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε το έργο της για την προστασία του κοινού μας σπιτιού».

Στη συνέχεια ζήτησε από τους θαυμαστές του, να τιμήσουν την κληρονομιά της Γκούντολ στηρίζοντας το ινστιτούτο που ίδρυσε το 1977 καθώς και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν σημαντικές για εκείνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρυσι ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία παραγωγής του Ντι Κάπριο, Appian Way, θα αναλάβει την παραγωγή μιας κινηματογραφικής βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της Γκούντολ μέσω της Disney. Σύμφωνα με το Variety, το σενάριο έχει αναλάβει η Έλενορ Κάτον (Eleanor Catton).

Η Έλεν Ντε Τζένερις αποχαιρέτησε επίσης την Τζέιν Γκούντολ με μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας:

«Ευχαριστώ, Τζέιν, για όλο το καλό που έχεις κάνει. Ξεπέρασες τα εμπόδια για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά και μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική τους συνάντηση στην εκπομπή της «The Ellen Show», το 2019.