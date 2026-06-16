Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στις 21:30, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει στο Ηρώδειο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη, που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί, προκειμένου να μεταδοθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ, θα ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Ludwig van Beethoven και Wolfgang Amadeus Mozart.

Λεωνίδας Καβάκος – Το πρόγραμμα της συναυλίας

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op.62

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra in E flat major K.364

Allegro Maestoso

Αndante

Presto

Βιολί: Λεωνίδας Καβάκος

Βιόλα: Ηλίας Λιβιεράτος

Ludwig van Beethoven: Symphony no.7 in A major, op.92

Poco sostenuto – Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brio

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Διάθεση δωρεάν δελτίων εισόδου από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τηλεφωνικά στο 211 9282900-901 και ηλεκτρονικά από το https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/ και το more.com