Μια μουσικοποιητική παράσταση-μυσταγωγία, μια χαμηλόφωνη ξενάγηση στις ιστορίες του Λουδοβίκου των Ανωγείων, έρχεται στη μουσική σκηνή Stage 7 το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου.

Με όχημα τραγούδια, παραμύθια και μια νοσταλγική αναφορά σε πρόσωπα που μας καθόρισαν, ο δημιουργός ξετυλίγει το νήμα μιας πορείας που ξεκίνησε το 1985.

Από το άλμπουμ «Μοιρολόγια», όπου μελοποίησε μοναδικά τον λόγο των γυναικών του ορεινού χωριού του, ο Λουδοβίκος κατάφερε να καθιερώσει ένα ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζιδάκις, «σε λυτρώνει με το να σε λυπεί». Με 13 δίσκους στο ενεργητικό του, συνεχίζει να βαδίζει στον δικό του μοναχικό δρόμο, υμνώντας τον αθέατο έρωτα και την ανθρώπινη ανάμνηση.

Στην παράσταση συμμετέχουν η Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), ο Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), ο Μανώλης Μπαρδάνης (φυσαρμόνικα) και η ηθοποιός Εμμανουέλλα Μαργιούλα στην αφήγηση.

«Όποιος κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο

κάνει και κλαίνε και γελούν τα μάτια των ανθρώπω»

(Ερωτόκριτος)

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Χώρος: Stage 7 (Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο)

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Είσοδος: 15 €

Οργάνωση: Συναύγεια Art / Βίκυ Παρασκευοπούλου