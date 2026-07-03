Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, παρουσιάζει τη μουσικοποιητική παράσταση «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά» την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 21:00, στην Κεντρική Πλατεία Πύργου Καλλίστης, στη Σαντορίνη. Μια παράσταση που συνδυάζει τραγούδια, αφηγήσεις και παραμύθια, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι μνήμης, νοσταλγίας και βαθιάς συγκίνησης.

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». Τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδεί τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει: «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό φίλτρο».

Στη φωνή η Μαρίνα Δακανάλη και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων

Στην κιθάρα ο Δημήτρης Καραμούζας ,

Στη φυσαρμόνικα ο Μανόλης Μπαρδάνης ,

Στο φλάουτο η Σοφία Μαυρογενίδου

Στο θεατρικό μονόλογο η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαργιούλα

Οργάνωση παραγωγής Συναύγεια Art , Βίκυ Παρασκευοπούλου

Πέμπτη 16 Ιουλίου

Έναρξη 21:00



Κεντρική πλατεία Πύργου Καλλίστης

Θήρα – Σαντορίνη

Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός σύλλογος «ΕΣΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΊΣΤΗΣ», ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ –ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ