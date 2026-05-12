Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων θα φιλοξενήσει και αυτό το καλοκαίρι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μετατρέποντας τον λόφο σε έναν πυρήνα πολιτισμού.

Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις συνθέτουν το πρόγραμμα, που επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και από τα μέσα Μαΐου έως και τα τέλη Ιουλίου θα αναδείξουν τον Λυκαβηττό και πάλι σε σημείο αναφοράς για τη θερινή πολιτιστική ζωή της πόλης.

«Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει και φέτος ως ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης για όλους. Με ένα πρόγραμμα που ενώνει σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μουσική και θέατρο, ο Λυκαβηττός γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι της Αθήνας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε:

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να δίνει ζωή στην πόλη».

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 15 Μαΐου με την Πάτι Σμιθ, σε μία ξεχωριστή εμφάνιση, με την ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά το Horses, η εμβληματική ροκ σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός συναρπαστικού «βιβλίου» που είναι η ζωή και η καριέρα της και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια, άρα και καλύτερη.

Ο Ιούνιος θα ξεκινήσει με μία σημαντική μουσική στιγμή, καθώς την Πέμπτη 4 Ιουνίου το αφιέρωμα «Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό» θα τιμήσει έναν από τους πιο σημαντικούς και ευαίσθητους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Με ερμηνείες από την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και τις τρεις νέες φωνές Μαρία Αλαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου, η βραδιά αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του «Νέου Κύματος» και των μελωδιών του.

Θα ακολουθήσουν οι Πυξ Λαξ το Σάββατο 6 Ιουνίου, με μια συναυλία που αντλεί από τον πυρήνα της δισκογραφίας τους, φέρνοντας στη σκηνή τραγούδια που έχουν σημαδέψει διαφορετικές γενιές ακροατών. Ο Λυκαβηττός αποτελεί για το συγκρότημα έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Από τις πρώτες εμφανίσεις τους τη δεκαετία του ’90 έως τις διαδοχικές sold out συναυλίες των αρχών των 2000s, το Θέατρο έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας τους.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Κρις Άιζακ θα φέρει στον Λυκαβηττό την ιδιαίτερη αισθητική του, ισορροπώντας ανάμεσα στη rock, τον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα των τραγουδιών του.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η μουσική παράδοση θα συναντήσει τη μνήμη σε ένα αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη, με τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή». Μέσα από ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Ζαχαρίας Καρούνης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης και η Λευκοθέα Φιλιππίδη, αναδεικνύεται η σύνδεση της Θράκης, της Πόλης και της Σμύρνης με το σύγχρονο ελληνικό κοινό.

Το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου στρέφεται σε πιο σκηνικές φόρμες. Στις 23, 24 και 25 Ιουνίου θα παρουσιαστεί η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Με ζωντανή ορχήστρα, πολιτική σάτιρα και σύγχρονο χιούμορ, η παράσταση συνομιλεί άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου θα παρουσιάσουν τη δημοφιλή κωμωδία «Sexy Laundry» της Μισέλ Ριμλ, ένα έργο για τη φθορά, την οικειότητα και την επανανακάλυψη της επιθυμίας σε μια μακροχρόνια σχέση.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην Εξουσία», όπου το αριστούργημα του Αριστοφάνη αποκτά μία νέα χροιά υπό τη σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη.

Δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, θα ανέβει «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη, μια αιχμηρή σάτιρα για τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα, που ισορροπεί ανάμεσα στο πολιτικό σχόλιο και το φαρσοκωμικό στοιχείο.

Ο Ιούνιος θα ολοκληρωθεί με την παράσταση «Μια άλλη Θήβα», την Παρασκευή 26 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Ένα σύγχρονο έργο που εξερευνά ζητήματα εξουσίας, δικαιοσύνης και κοινωνικής ευθύνης.

Ο Ιούλιος θα ξεκινήσει με συναυλίες και την Μπεθ Χαρτ να ανεβαίνει στη σκηνή την Τετάρτη 1η Ιουλίου, με μία εκρηκτική blues-rock εμφάνιση υψηλής έντασης.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει ένα Γκαλά Όπερας υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη, με σολίστ τη Μυρτώ Παπαθανασίου και τον Δημήτρη Πλατανιά.

Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου, ύστερα από απανωτά soldout, έρχεται στον Λυκαβηττό η παράσταση «Ανεξάρτητα Κράτη», ένα σύγχρονο πολιτικό δράμα που φωτίζει τη σχέση εξουσίας και ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ο Χοσέ Τζέιμς επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στον Μάρβιν Γκέι, προσεγγίζοντας το εμβληματικό I Want You μέσα από μια σύγχρονη jazz και soul ματιά.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, θα παρουσιαστεί η τραγωδία «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο, σε μια σύγχρονη ανάγνωση του αρχαίου μύθου.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin Ρόμπερτ Πλαντ, θα ανέβει στη σκηνή με τους Saving Grace, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα, που ενώνει blues, folk και ψυχεδελικές επιρροές.

Συγκινησιακά φορτισμένη και γεμάτη σπουδαία τραγούδια θα είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου. Μια μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στο έργο του Θάνου Μικρούτσικου, με τη συμμετοχή αγαπημένων ερμηνευτών, σε μια βραδιά που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 θα στήσει ένα πανηγύρι γεμάτο χορό και ρυθμό. Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου με τους Godsmack, οι οποίοι εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια συναυλία υψηλής έντασης, που θα φέρει τον σύγχρονο σκληρό ήχο στον Λυκαβηττό.

Η πρόσβαση στον Λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο θα είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Οι οδηγοί τους θα μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του Λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου (στροφή προς μονοπάτι Λυκαβηττού). Οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ