Αφού το «Creed III» απέσπασε 275 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και καθιέρωσε τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) ως σκηνοθέτη, δεν υπήρχε αμφιβολία για το αν η spin-off σειρά του «Rocky» θα συνεχιζόταν. Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν αν ο Τζόρνταν θα επέστρεφε στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με τον παραγωγό του «Rocky», Ίρβιν Γουίνκλερ, ο Τζόρνταν θα βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και του «Creed 4», το οποίο δεν έχει ακόμα τίτλο. Σε μια σειρά από βίντεο που κοινοποιήθηκαν από το Deadline ο Γουίνκλερ μίλησε για το μέλλον του Creed αλλά και του Τζόρνταν.

«Σχεδιάζουμε να κάνουμε το “Creed 4” αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή ιστορία, μια πολύ καλή πλοκή», είπε ο παραγωγός, προσθέτοντας ότι το έργο θα πρέπει να μπει στην προπαραγωγή περίπου ένα χρόνο από τώρα.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον του Τζόρνταν να σκηνοθετήσει το «Creed 4», απάντησε: «Δεν πρέπει να πω, αλλά θα είναι».

