Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας «One Battle After Another» Μάικλ Μπάουμαν αναδείχθηκε νικητής στην 40η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών (ASC).

Φέτος, η Αμερικανική Εταιρεία Κινηματογραφιστών επέλεξε να προτείνει για το βραβείο πέντε διευθυντές φωτογραφίας στην κατηγορία μεγάλου μήκους: «Frankenstein» (Netflix) Νταν Λάουστσεν, «Marty Supreme» (A24) Ντάριους Κόντζι, «One Battle after Another» (Warner Bros.) Μάικλ Μπάουμαν, «Sinners» (Warner Bros.) Ότομ Ντάραλντ και «Train Dreams» (Netflix) Αντόλφο Βελόσο. Όλες οι ταινίες είναι υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας.

Οι παρατηρητές στατιστικών γνωρίζουν ότι η ASC έχει απονείμει το κορυφαίο βραβείο σε ταινία που κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας 18 φορές τα τελευταία 39 χρόνια.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο The Beverly Hilton, στο Λος Άντζελες και παρουσιάστρια ήταν η πρωταγωνίστρια του The Four Seasons, Κέρι Κένεϊ Σίλβερ.

Ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν στον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, τον Ρόμπερτ Γιόμαν και άλλους.

Ο Τζέισον Ράιτμαν απένειμε στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το βραβείο του διοικητικού συμβουλίου της ASC. Θυμήθηκε τη συνάντησή του με τον σκηνοθέτη του. «Ήξερα ότι είχα έναν μεγάλο αδερφό όταν πρότεινα να αγοράσουμε τον κινηματογράφο στο Γουέστγουντ και ζήτησα την υποστήριξή του, εκείνος σήκωσε το χέρι του τόσο γρήγορα» είπε.

Ο Ράιτμαν επαίνεσε τον σκηνοθέτη που ήθελε να γυρίσει το γοτθικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ «Frankenstein» από τότε που ήταν μικρός. «Ο Γκιγιέρμο ήταν προφανώς ήδη λάτρης της γοτθικής λογοτεχνίας. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως σε κάθε βιρτουόζο, υπάρχει μια αναμφισβήτητη συνέχεια στο έργο του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν περιοδεύουσες εκθέσεις τέχνης των δημιουργιών του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το όνομα ντελ Τόρο σημαίνει κάτι. Ο Γκιγιέρμο δεν είναι απλώς ένας σκηνοθέτης ηθοποιών ή ιστοριών. Είναι ένας σκηνοθέτης της ατμόσφαιρας, της σκιάς, της αρχιτεκτονικής, του φωτός» υπογράμμισε.

«Ζούμε σε μια πολύ, πολύ επικίνδυνη στιγμή κατά την οποία μας λένε ότι η εικόνα είναι κάτι που μπορείς να βρεις σε μια εφαρμογή που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει, και λέω, όχι …» τόνισε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. «Όταν ενωνόμαστε, όταν πραγματικά εγγυόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το καθήκον μας, δεν έχει σημασία τι κάνει η βιομηχανία, δεν έχει σημασία τι κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχει σημασία τι μπορείς να δεις στο τηλέφωνο ή στο tablet. Δεν με νοιάζει καθόλου. Όταν δεσμευόμαστε στην πνευματική δύναμη των εικόνων, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα» πρόσθεσε.

Ο Μπάουμαν εξασφάλισε δύο υποψηφιότητες φέτος, η δεύτερη ήταν για το «Monster: The Ed Gein Story» (“Buxum Bird”) στην κατηγορία Μίνι ή Σειρά Ανθολογίας ή Ταινία για την Τηλεόραση.

Η Μάντι Γουόκερ, η 48η πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωση Κινηματογραφιστών μίλησε στην αρχή της εκδήλωσης. Είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1919. Έγραψε ιστορία το 2024, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το πρώτο βραβείο για την ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν. Η Γουόκερ, σύμφωνα με το Variety, τόνισε: «Είμαστε μια ποικιλόμορφη, αντιπροσωπευτική διεθνής ομάδα κινηματογραφιστών που προασπίζουμε τη συντροφικότητα, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή ιδεών και την πρόοδο της τεχνολογίας της κινηματογράφησης».

Οι βραβευθέντες από την Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών:

Ταινία Μεγάλου Μήκους

Μάικλ Μπάουμαν, “One Battle After Another”

Επεισόδιο 60 Λεπτών Σειράς

Άνταμ Νιούπορτ – Μπέρα “The Studio” (“The Oner”)

Μίνι Σειρά, η Σειρά Ανθολογίας ή Ταινία για την Τηλεόραση

Πίτερ Κόντσαλ , ASC “Black Rabbit” (“Isle of Joy”)

Επεισόδιο Μιας Ώρας Σειράς

Άλεξ Ντίζενχοφ ASC “Task” (“Crossings”)

Βραβείο Προβολής

Μάτιας Έρντελι ASC, HSC “Orphan”

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Μστίσλαβ Τσέρνοφ και Άλεξ Μπαμπένκο “2000 Meters from Andriivka”

Βραβείο Μουσικού Βίντεο

Ροντρίγκο Πριέτο, ASC, AMC “The Fate of Ophelia” (Ερμηνεία Τέιλορ Σουίφτ)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ