Νέες αποκαλύψεις για ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό που φέρεται να έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέσα από τις μαρτυρίες του πρώην σωματοφύλακά του, Ματ Φίντες.

Μιλώντας στο podcast «The Art of Dialogue», ο Φίντες περιέγραψε ένα δραματικό συμβάν που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκτυλίχθηκε το 2003 και λίγο έλειψε να έχει τραγική κατάληξη για τον «βασιλιά της ποπ».

Όπως ανέφερε, ένας γιατρός χορήγησε στον Τζάκσον φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα ο διάσημος καλλιτέχνης να παρουσιάσει σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή. Την κρίσιμη στιγμή, καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση της κόρης του, Πάρις Τζάκσον, η οποία αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε άμεσα τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003. Η Πάρις ήταν εκείνη που μας έκανε να καταλάβουμε ότι δεν ανέπνεε σωστά», υποστήριξε ο πρώην σωματοφύλακας, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής δεν επιθυμούσε να κληθεί ασθενοφόρο, καθώς φοβόταν τη δημοσιότητα που θα προκαλούσε ένα τέτοιο περιστατικό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Φίντες αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια μάχη του Τζάκσον με την αϋπνία, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα είχε γίνει ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Οι δικαστικές περιπέτειες, οι δημόσιες κατηγορίες και η τεράστια πίεση της δημοσιότητας, όπως είπε, επηρέαζαν σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάκσον αναζητούσε συχνά σκευάσματα ύπνου που μπορούσε να προμηθευτεί χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ δεν έκρυβε την ανησυχία του για τις ποσότητες που κατανάλωνε ο σταρ.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και έμεινα άφωνος. Έπαιρνε το ένα μετά το άλλο», θυμήθηκε χαρακτηριστικά. Όταν προσπάθησε να τον προειδοποιήσει για τη δοσολογία, ο Τζάκσον φέρεται να απάντησε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να κοιμηθεί ενόψει σημαντικών επαγγελματικών συναντήσεων.

Ο Φίντες ισχυρίζεται μάλιστα ότι, παρά την υπερβολική κατανάλωση των συγκεκριμένων σκευασμάτων, αυτά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. «Ήπιε δύο ολόκληρα μπουκάλια και δύο ώρες αργότερα παρέμενε ξύπνιος. Τελικά δεν κοιμήθηκε καθόλου εκείνο το βράδυ», ανέφερε.

Ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία 50 ετών, ενώ προετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή στη σκηνή με τη σειρά συναυλιών «This Is It» στην The O2 Arena του London. Οι νέες αυτές μαρτυρίες προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της ταραγμένης τελευταίας περιόδου της ζωής του κορυφαίου καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ