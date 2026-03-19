Ο κορυφαίος κιθαρίστας και συνθέτης Μάκης Αμπλιανίτης παρουσιάζει το νέο του project «No More Melodies» το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:30 στο Theatre of the NO.

Μια ζωντανή εμπειρία όπου η jazz συναντά τη funk και τη rock μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική αλληλεπίδραση επί σκηνής.

Στη βραδιά συμμετέχει διακριτικά και ο διεθνούς φήμης τζαζ πιανίστας και οργανίστας Γιώργος Κοντραφούρης, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή μουσική σφραγίδα.

Μετά την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού του άλμπουμ «Earthbounds – The Music of Makis Ablianitis Remixed», ο Μάκης Αμπλιανίτης συναντά

ξανά τον παλιό του συνεργάτη Γιώργο Κοντραφούρη, με τον οποίο είχε συμπράξει ήδη από το ντεμπούτο άλμπουμ «Flame Keeper».

Αυτή τη φορά, όμως, η μουσική διάθεση και η αισθητική κατεύθυνση είναι διαφορετικές και σαφώς πιο σύγχρονες.

Το πρόγραμμα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε νέες συνθέσεις του Μάκη Αμπλιανίτη, με έναν δυναμικό ήχο που επηρεάζει καθοριστικά και τον αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα του σχήματος. Πέρα από τον κλασικό ήχο της jazz κιθάρας, ενσωματώνει ηλεκτρική κιθάρα και εφέ, αντλώντας από τη «χρυσή εποχή» της funk αλλά και της rock σκηνής.

Ο ήχος αυτός δένει ιδανικά με τη δεξιοτεχνία και τη βαθιά μουσικότητα του Γιώργου Κοντραφούρη στο Hammond organ, προσδίδοντας ένταση, groove και εκρηκτική ενέργεια.

Μαζί τους, στα τύμπανα, ο Φοίβος Άνθης, ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της νεότερης γενιάς, ολοκληρώνει το τρίο με άρτια τεχνική και συμπαγή ρυθμικό ήχο.

Ο μουσικός με τα εκατομμύρια views στο youtube

Ο Μάκης Αμπλιανίτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με την κιθάρα του έχει ηχογραφήσει και παίξει με τους περισσότερους καταξιωμένους jazz μουσικούς του τόπου μας, με γνωστούς τραγουδιστές μεταξύ των οποίων οι Μανώλης Λιδάκης, Μαρία Φαραντούρη, Βαγγέλης Γερμανός, Παντελής Θαλασσινός κ.α.

Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας ethnic-jazz σκηνής μεταξύ των οποίων οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka, Dragan Dautovski ενώ το κομμάτι του «Love Secret» από το 3 φορές πλατινένιο άλμπουμ «BAHAR,» έχει ταξιδέψει εκτός συνόρων, έχει διασκευαστεί από πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές στο εξωτερικό και δικαίως έχει αρκετά εκατομμύρια views στο youtube!

Το νέο άλμπουμ «No More Melodies» κυκλοφορεί σε cd και σε ειδική έκδοση δίσκου από βινύλλιο 180gr υπογεγραμμένο από τον δημιουργό!

Info

Μάκης Αμπλιανίτης – κιθάρα

Γιώργος Κοντραφούρης – Hammond Organ

Βαγγέλης Κοτζάμπασης – τύμπανα

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21.30

Tιμή Εισιτήριου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001