Άρωμα Κρήτης και αυθεντικό νησιώτικο γλέντι υπόσχεται ο αγαπημένος Κρητικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός, ο οποίος την Κυριακή 1 Νοεμβρίου θα βρεθεί στο μουσικό μεζεδοπωλείο «Ελλάδος Εικόνες», στον Άλιμο, για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Με το λαούτο του, την αυθεντική ερμηνεία του και την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία, ο Μανώλης Κονταρός αναμένεται να παρασύρει το κοινό σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι, γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αυθόρμητο κέφι.

Ένας από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του αλλά και τη δύναμη ψυχής που έχει επιδείξει στη ζωή του, έρχεται να χαρίσει στους φίλους της μουσικής ένα πρόγραμμα με αγαπημένα κρητικά και λαϊκά τραγούδια.

Οι μελωδίες της Κρήτης, οι μαντινάδες και οι γνώριμοι ρυθμοί θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα γιορτής, σε μια βραδιά που υπόσχεται να ενώσει τις παρέες μέσα από τη μουσική, τον χορό και την ελληνική φιλοξενία.