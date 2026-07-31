Στην Ηλεία ερμήνευσε τελικά τον «Γιάννη τον Φονιά» ο Μανώλης Μητσιάς, αφήνοντας πίσω του το εξώδικο και την απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι στην Πιερία, που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Ο σπουδαίος ερμηνευτής επέλεξε να ανοίξει τη συναυλία του με το εμβληματικό τραγούδι, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε κοντά στον τόπο που συνδέεται με την πραγματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, που αυτό το διάστημα πραγματοποιεί συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, βρέθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 στην Πιερία. Εκεί δεν κατάφερε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονιάς» του Μάνου Χατζιδάκι, έπειτα από απαγόρευση του γιου του συνθέτη, Γιώργου Χατζιδάκι. Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ενώ ο Γιώργος Χατζιδάκις διευκρίνισε αργότερα ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής της συγκεκριμένης συναυλίας.

Το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, ο Μανώλης Μητσιάς συμμετείχε στην εκδήλωση για την καλοκαιρινή πανσέληνο, στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία. Άνοιξε τη συναυλία του ερμηνεύοντας τον εμβληματικό «Γιάννη τον Φονιά», μόλις λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τον Πόθο, το χωριό της Ηλείας που συνδέθηκε με την ιστορία που ενέπνευσε το τραγούδι. Έτσι, οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου ακούστηκαν ξανά στον τόπο όπου γεννήθηκε η ιστορία τους.

Αμέσως μετά την ερμηνεία, ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζηδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δε φοβήθηκα να τους πω. Θα σας πω, λοιπόν, και από τους τρεις δίσκους τραγούδια. Αυτό ήταν από την “Αθανασία”», σύμφωνα με βίντεο του patrisnews.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ηλεία. Σύμφωνα με το patrisnews, το 1960 στο χωριό Πόθος σημειώθηκε ένα έγκλημα τιμής. Ο Γιάννης, ένας λαϊκός μουσικός, δολοφόνησε τη σύζυγό του τα ξημερώματα, ύστερα από ένα καλοκαιρινό γλέντι, όταν πληροφορήθηκε την κρυφή σχέση της με συνεργάτη του. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε εν βρασμώ ψυχής και, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, ακολούθησε μία ακόμη τραγική εξέλιξη, καθώς η 18χρονη κόρη του έβαλε τέλος στη ζωή της.

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Mε πληροφορίες από patris.gr