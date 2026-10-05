Ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Christmas Theater, μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Great American Songbook και στη χρυσή εποχή του Las Vegas.

Με 30 μουσικούς επί σκηνής σε μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η λαμπερή Big Band μάς μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των θρυλικών shows που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις καιη χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη.

Εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook ζωντανεύουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα.

Κάθε στιγμή της παράστασης υπόσχεται να θυμίσει τη μαγεία μιας άλλης εποχής και να μετατρέψει το Christmas Theater σε μια μεγάλη σκηνή του Las Vegas.

Ενδεικτικά, στο πνεύμα του αφιερώματος ξεχωρίζουν αγαπημένα standards όπως τα«Strangers in theNight», «Unforgettable», «Mona Lisa», «When I Fall in Love», «Blue Skies».

Μια παραγωγή σχεδιασμένη ως ένα αυθεντικό vintage show και ως η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια παράσταση της χρονιάς.

Στιγμιότυπα από την παράσταση «Blue Skies» – Δείτε το βίντεο:

Πληροφορίες παράστασης

Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30μ.μ.

Χώρος: Christmas Theater, Γαλάτσι

Εισιτήρια: Από €20

Προπώληση: αγορά εισιτηρίων more.com

Για ομαδικά εισιτήρια:info@ariettaproductions.org