Συνεχίζει με επιτυχία το καλλιτεχνικό σχήμα στο «Κορώνα Γράμματα» με τις Κυριακές να γίνεται το αδιαχώρητο καθώς ο κορυφαίος Θέμης Αδαμαντίδης ξεσηκώνει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες!
Ο γνωστός και σπουδαίος καλλιτέχνης γνώρισε τον νεαρό Μάριο Τσιλιγιάννη, ο οποίος ξεχωρίζει για την εξαιρετική του ερμηνεία και τη γνήσια λαϊκή φωνή του και ο φακός αποθανάτισε το στιγμιότυπο.
Στο καλλιτεχνικό σχήμα συμμετέχουν:
Νίκος Βατίστας, Αρίστη Δημητριάδη, Γιάννης Αλεξάκης, Ελευθερία Παπαμιχαήλ και Μάριος Τσιλιγιάννης.
«Κορώνα Γράμαατα»: Ανοιχτά Σάββατο Βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.
Παλαμηδίου 54, Πειραιάς
Κρατήσεις: 210 – 4204939