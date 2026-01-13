Συνεχίζει με επιτυχία το καλλιτεχνικό σχήμα στο «Κορώνα Γράμματα» με τις Κυριακές να γίνεται το αδιαχώρητο καθώς ο κορυφαίος Θέμης Αδαμαντίδης ξεσηκώνει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες!

Ο γνωστός και σπουδαίος καλλιτέχνης γνώρισε τον νεαρό Μάριο Τσιλιγιάννη, ο οποίος ξεχωρίζει για την εξαιρετική του ερμηνεία και τη γνήσια λαϊκή φωνή του και ο φακός αποθανάτισε το στιγμιότυπο.

Στο καλλιτεχνικό σχήμα συμμετέχουν:

Νίκος Βατίστας, Αρίστη Δημητριάδη, Γιάννης Αλεξάκης, Ελευθερία Παπαμιχαήλ και Μάριος Τσιλιγιάννης.

«Κορώνα Γράμαατα»: Ανοιχτά Σάββατο Βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.

Παλαμηδίου 54, Πειραιάς

Κρατήσεις: 210 – 4204939