Ο Μαρκ Χάμιλ θα λάβει το βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας Γκρέγκορι Πεκ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ανακοίνωσαν ότι θα βραβευθούν επίσης η Μάρλι Μάτλιν, ο Τζον Μαγκάρο και ο Τζο Μανγκανιέλο.

Με την ταινία «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» του Ράιαν Τζόνσον πρόκειται να κλείσει η αυλαία του Φεστιβάλ.

Ο Χάμιλ, ο οποίος έγινε γνωστός ως Λουκ Σκαϊγουόκερ στο «Star Wars» του 1977 και επανέλαβε τον ρόλο στις συνέχειές του, τη 2η σεζόν του «The Mandalorian» και το «The Book of Boba Fett», εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κινγκ «The Long Walk» σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς. Πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τομ Χίντλστον στην ταινία «The Life of Chuck», η οποία κέρδισε το βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024.

«Αγαπημένος και παραγωγικός ηθοποιός φωνής, ο Χάμιλ έχει συμμετάσχει στο τρεις φορές υποψήφιο για Όσκαρ «The Wild Robot» της Dreamwork, στο βραβευμένο με Όσκαρ «The Boy and the Heron» και για πολλά χρόνια ήταν ο Τζόκερ, ξεκινώντας με το «Batman: The Animated Series» και στο βιντεοπαιχνίδι «Arkham City», για το οποίο έλαβε βραβείο BAFTA» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ

«Με την εκπληκτική συλλογή ταινιών και τους βραβευθέντες, οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ μας θα ζήσουν μια απίστευτη εμπειρία. Οι Μαρκ Χάμιλ, Μάρλι Ματλίν, Τζον Μαγκάρο και Τζο Μανγκανιέλο έχουν όλοι ταινίες που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στις αίθουσες ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν και έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα Φεστιβάλ που οδηγούν στην απονομή βραβείων. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο έχει δεσμευτεί να γιορτάζει την κινηματογραφική αριστεία και να τιμά τα εξαιρετικά ταλέντα με δυνατό σύνολ έργου» αναφέρει η Τόνια Μάντουθ, διευθύνουσα σύμβουλος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο.