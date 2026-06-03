Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε εντάσσεται ως σύμβουλος στη γερμανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Black Forest Labs, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εργαλείων που φιλοδοξούν να επεκτείνουν τις δημιουργικές δυνατότητες του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής αφήγησης.

Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο Σκορσέζε υπογράμμισε ότι ο κινηματογράφος, ως σχετικά νέο μέσο έκφρασης, οφείλει να παραμένει ανοιχτός στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες μορφές δημιουργίας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στο παρελθόν αξιοποίησε τεχνολογίες όπως το 3D στην ταινία «Hugo» και τις ψηφιακές τεχνικές ανανέωσης ηλικίας στο «The Irishman». Όπως σημείωσε, τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία των δημιουργικών ιδεών προς τους βασικούς συνεργάτες μιας παραγωγής, από τον σκηνογράφο και τον καλλιτεχνικό διευθυντή έως τον διευθυντή φωτογραφίας.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση, γυρισμένο στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τη χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης FLUX για τη δημιουργία storyboard. Αναφερόμενος στη διάσημη σκηνή μονοπλάνου από το «Goodfellas», εξήγησε ότι η προετοιμασία κάθε επιμέρους στιγμής απαιτούσε εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό.

Κατά τον Σκορσέζε, η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία προετοιμασίας μιας παραγωγής, εξοικονομώντας χρόνο και περιορίζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του συνεργείου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Black Forest Labs, Ρόμπιν Ρόμπαχ, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μια ισχυρή επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στην πράξη, σε δηλώσεις του στους New York Times.

Η κίνηση αυτή εντάσσει τον Σκορσέζε ανάμεσα στους βραβευμένους δημιουργούς του Χόλιγουντ που εξερευνούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Variety, ο Τζέιμς Κάμερον συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Stability AI, ενώ ο Πίτερ Τζάκσον έχει δηλώσει πρόσφατα ότι αντιμετωπίζει την τεχνολογία ως ένα ακόμη εργαλείο στο πεδίο των οπτικών εφέ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ