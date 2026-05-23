Είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο «The Legend of Bagger Vance», ο Ματ Ντέιμον και η Σαρλίζ Θερόν συναντιούνται ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά για το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Με αφορμή τη συνεργασία τους, ο Ματ Ντέιμον δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη Σαρλίζ Θερόν, σχολιάζοντας με χιούμορ τη διαχρονικά εντυπωσιακή της εικόνα:

«Δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ο ένας από τους δυο μας. Εκείνη πήρε το τζακπότ στη γενετική», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Elle, προσθέτοντας: «Τη στηρίζω πάντα, γιατί αν τη γνωρίσεις, είναι αδύνατον να μην την θαυμάσεις. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα και μια σπουδαία ηθοποιός».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στάθηκε και στον επαγγελματισμό της, αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια απαιτητικών γυρισμάτων της «Οδύσσειας» σε παραλία του Μαρόκου, η Θερόν συνέχισε να εργάζεται παρά τις δύσκολες συνθήκες.

«Έπρεπε να γυρίσει ορισμένες απαιτητικές σκηνές με ανέμους 50-65 χλμ. την ώρα, που της έριχναν άμμο στα μάτια. Ωστόσο, εκείνη ήταν επαγγελματίας πρώτης γραμμής. Οι τεχνικοί προσπαθούσαν να κρατήσουν προστατευτικά και εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να προχωρήσει το γύρισμα. Παρά την τεράστια ταλαιπωρία της, δεν καταλαβαίνεις το παραμικρό βλέποντας την ταινία», αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Τη γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι από τους ανθρώπους που δεν θα παραπονεθούν ποτέ. Έτσι, όταν τελικά αναγκάστηκε να πει: «Συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά», ήταν θυμωμένη με τον εαυτό της. Πιστεύω ότι αυτό της κόστισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και της λέω: «Σαρλίζ, κανένας δεν θα μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, αυτό είναι παράλογο. Γιατί δεν είπες κάτι νωρίτερα;». Αυτή είναι όμως. Είναι πραγματικά σκληρό καρύδι», κατέληξε.

