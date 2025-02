Η ταινία «Οδύσσεια» (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν έχει πλέον τον ήρωά της.

Ο Ματ Ντέιμον θα υποδυθεί τον Οδυσσέα στο επερχόμενο έπος του Κρίστοφερ Νόλαν «The Odyssey». Θα εμφανιστεί μαζί με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Άν Χαθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Zendaya.

Η επιλογή του πρωταγωνιστή αποκαλύφθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού της ταινίας στο X. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μια φωτογραφία στην οποία ο Ντέιμον εμφανίζεται ως ο βασιλιάς της Ιθάκης, Οδυσσέας και αναφέρεται: «Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, #TheOdysseyMovie κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG

— odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

