Το έργο «In the Milky Lake – Thinking One» του Yoshitomo Nara, το οποίο βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή εδώ και 14 χρόνια θα πωληθεί σε δημοπρασία αυτόν τον μήνα με εκτιμώμενη τιμή 10 έως 15 εκ. δολάρια.

Ο οίκος Fair Warning θα διαθέσει προς πώληση τον καμβά, διαστάσεων 259 x 180 εκ. σε δημοπρασία που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη στις 19 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του έργου στην αγορά μετά από 14 χρόνια.

Ο πίνακας είναι ο μοναδικός καμβάς μεγάλης κλίμακας που δημιούργησε ο Nara το 2011. Ήταν η χρονιά που ο σεισμός και το τσουνάμι στην περιοχή Τοχόκου έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία, την περιοχή όπου μεγάλωσε ο καλλιτέχνης.

Η καταστροφή επηρέασε τον Nara, ο οποίος δεν μπορούσε να ζωγραφίσει για ένα διάστημα. Όταν επέστρεψε στο εργαστήριό του, τα σκανταλιάρικα και μαχητικά παιδιά -που του είχαν χαρίσει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο- είχαν δώσει τη θέση τους σε πιο ήρεμες, στοχαστικές μορφές.

Στον πίνακα, ένα μοναχικό κορίτσι κοιτάζει προς τα κάτω, με τους ώμους του ελαφρώς ανασηκωμένους. Το δυσανάλογα μεγάλο, στρογγυλό κεφάλι του ξεχωρίζει πάνω σε ένα φόντο κρεμ το οποίο γύρω από τη μέση του μετατρέπεται σε απαλά νερά – όλα δημιουργημένα από λεπτές, φωτεινές στρώσεις ημιδιαφανούς χρώματος.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, σε δηλώσεις που δημοσίευσε ο οίκος Fair Warning, ο Nara ανέφερε: «Όταν κάτι όπως ένας σεισμός ή ένας πόλεμος προκαλεί ολοκληρωτική καταστροφή, μπορεί προσωρινά να φωτίσει πράγματα που συνήθως παραμένουν στο σκοτάδι».

Πριν από την πώληση, ο πίνακας θα παρουσιαστεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Fair Warning στην περιοχή Τσέλσι της Νέας Υόρκης, στον οποίο κυριαρχεί η ηρεμία ενός ιαπωνικού ναού.

Ο Yoshitomo Nara (1959) γεννήθηκε στο Χιροσάκι της Ιαπωνίας

Είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ιάπωνες καλλιτέχνες σήμερα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Μουσαχίρο (1979-81) και στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών και Μουσικής του Άιτσι, στη Ναγκόγια, από όπου έλαβε Πτυχίο το 1985 και μεταπτυχιακό τίτλο το 1987. Το 1993 αποφοίτησε από Κρατική Ακαδημία Τεχνών στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Από το 1993 έως το 2000 έζησε και εργάστηκε στην Κολωνία της Γερμανίας ως επαγγελματίας καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός, ενώ το 1998 διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ