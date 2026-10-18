Ο Μιχάλης Ρακιντζής επιστρέφει πιο ανατρεπτικός από ποτέ και μεταμορφώνει το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο σε ένα σκοτεινό, underground dance club, εκεί όπου η Greek House και η Techno συναντούν τη ζωντανή μουσική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την απόλυτη rave εμπειρία!

Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00, ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής μουσικής σκηνής αποδομεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και τις ξαναχτίζει από το μηδέν, μέσα από ένα σκληρό, high-energy ηχητικό σύμπαν, πλαισιωμένο από ολοκαίνουργιο υλικό. Το Γυάλινο αλλάζει πρόσωπο, αποβάλλει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, «ξηλώνει» τα τραπέζια του και μετατρέπεται σε ένα φουτουριστικό dance floor, όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής, ένας καλλιτέχνης που δεν εγκλωβίστηκε ποτέ σε μουσικές ταμπέλες και έχει συνδέσει το όνομά του με τον πειραματισμό και την ανατροπή, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Με βαριά House και Techno reworks, live instruments, φωνητικά και εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μεταφέρει τις γνώριμες μελωδίες του σε μια νέα, απρόβλεπτη διάσταση. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, αλλά για μια μουσική εμπειρία που κοιτάζει κατάματα το μέλλον.

Συνοδοιπόρος και συνδημιουργός σε αυτό το εγχείρημα είναι ο Γιώργος Κάρμας, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Tech Engineer και Live Architect του show. Έχοντας σχεδιάσει, κατασκευάσει και συντηρεί ολόκληρη την τεχνική υποδομή της παράστασης, βρίσκεται στην καρδιά της δημιουργικής διαδικασίας. Παράλληλα, παίζει live μουσική, μοιράζεται τα φωνητικά με τον Μιχάλη Ρακιντζή και ενορχηστρώνει σε πραγματικό χρόνο ένα εντυπωσιακό Video Art θέαμα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Τα πρωτότυπα visuals, δημιουργημένα αποκλειστικά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), συγχρονίζονται on-the-fly με τα BPM της βραδιάς, μετατρέποντας τις οθόνες σε ζωντανό κομμάτι της μουσικής δράσης. Μια σύμπραξη δύο «mad scientists» που συνδυάζουν ήχο, εικόνα και τεχνολογία σε ένα πρωτοποριακό tech-live party.

Η εμπειρία στο Γυάλινο είναι αμιγώς όρθια: χωρίς τραπέζια, χωρίς καρέκλες, μόνο stands, ηλεκτρονικός ήχος και ασταμάτητος χορός. Ένα αυθεντικό underground rave, όπου το κοινό γίνεται μέρος της δράσης και η μουσική αποκτά νέα ενέργεια.

Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου 2026, ο Μιχάλης Ρακιντζής μάς προσκαλεί να κάνουμε reset και να ζήσουμε ένα party από το μέλλον!

Μηδέν τραπέζια. Μόνο ρυθμός, AI visuals και ηλεκτρονική έκρηξη!

Ταυτότητα παράστασης

Χώρος: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 23:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 12 €

Φοιτητές, άνεργοι και ΑμεΑ: 10 €

Ελάχιστη κατανάλωση: 10 €

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mixalis-rakintzis-live/

Πληροφορίες και κρατήσεις: 210 9315600, 210 9316101–103

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, 171 21

Τηλέφωνο: 210 9315600