Ανταπόκριση : Αναΐς Βάθη

Το Bizarre Dream A.s.b.l (Allokoto Oneiro) επέλεξε για το 2025 να τιμήσει ένα σπουδαίο Κύπριο συνθέτη και ερμηνευτή που αγαπήθηκε πολύ, πέρα από τη γενέτειρά του την Κύπρο, στην Ελλάδα και από τον απανταχού ελληνισμό, τον Μιχάλη Βιολάρη.

Ο Μιχάλης Βιολάρης σε μια μοναδική συναυλία, συνεπικουρούμενος από την Ανδριάνα Κόλλια στο τραγούδι και από μια εκλεκτή ομάδα καταξιωμένων μουσικών απ᾽ την Ελλάδα, θα μας ξεδιπλώσει το 60-χρονο ταξίδι του στο ελληνικό τραγούδι ερμηνεύοντας τραγούδια τόσο δικά του όπως το «Ούλλα Χαλάλιν σου», όσο και τραγούδια του «Νέου κύματος» και σπουδαίων Ελλήνων συνθετών όπως του Μίμη Πλέσσα, του Γιάννη Σπανού, του Λίνου Κόκοτου, του Γιώργου Κατσαρού, κ.α., σε στίχους σπουδαίων στιχουργών και ποιητών όπως του Οδυσσέα Ελύτη, του Σωτήρη Σκίπη, του Γεώργιου Βιζυηνού, του Κώστα Μόντη, του Ιάκωβου Καμπανέλλη, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, κ.α.

Κατ᾽ επέκταση, αυτή η συναυλία-αφιέρωμα μέσα απ᾽ τα τραγούδια και τις ερμηνείες του Μιχάλη Βιολάρη αποτελεί και ένα ταπεινό αφιέρωμα στην πολύπαθο Κύπρο μας, την αέρινη, τη μακαρία γη.

Για την Κύπρο μας και τον Μιχάλη της, «Ούλλα χαλάλιν τους»!

24 Οκτωβρίου 2025

Εισιτήρια : Εδώ