Ο Μικ Τζάγκερ επισκέφθηκε την Κρήτη και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ειδικότερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 82χρονος frontman των Rolling Stones, δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Στις εικόνες, ποζάρει σε διάφορα σημεία του μινωικού ανακτόρου, ενώ στη λεζάντα ρωτάει με χιούμορ τους ακολούθους του: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;».

Εκτός από την Κνωσό, ο Τζάγκερ βρέθηκε και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές.