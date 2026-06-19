Ο Μικ Τζάγκερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας των Rolling Stones, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει στη σκηνή και να δώσει συναυλίες μέσα στο επόμενο έτος.

Το θρυλικό συγκρότημα ετοιμάζεται παράλληλα για την κυκλοφορία του 25ου στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο «Foreign Tongues», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου από την Polydor/Universal Music. Η πλήρης λίστα των τραγουδιών του νέου δίσκου είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα.

Οι Rolling Stones βρέθηκαν τελευταία φορά σε μεγάλη περιοδεία το 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθώντας το άλμπουμ «Hackney Diamonds». Οι 20 εμφανίσεις τους σημείωσαν τεράστια επιτυχία, καθώς πούλησαν σχεδόν ένα εκατομμύριο εισιτήρια και απέφεραν έσοδα που άγγιξαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Sitdown», ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για τη νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας. Όταν ρωτήθηκε αν οι Rolling Stones σχεδιάζουν να ανακοινώσουν νέες συναυλίες, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω».

Ο τραγουδιστής άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές του συγκροτήματος ίσως δεν χρειαστεί να περιμένουν για πολύ ακόμη προκειμένου να τους δουν ξανά ζωντανά. Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν σχέδια για εμφανίσεις μέσα στο 2026, αποκάλυψε ότι εξετάζονται κινήσεις για τα επόμενα χρόνια.

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου», δήλωσε ο ηγέτης των Rolling Stones, ανανεώνοντας τις προσδοκίες των φίλων του συγκροτήματος για μια νέα περιοδεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ