Ο Μικ Τζάγκερ ετοιμάζεται να κάνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμφάνιση, καθώς θα συμμετάσχει στη νέα ταινία της πολυβραβευμένης Ιταλίδας σκηνοθέτιδας Αλίτσε Ρορβάκερ.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα της Αμερικανίδας συγγραφέα Όντρεϊ Νιφενέγκερ «Three Incestuous Sisters».

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones θα βρεθεί δίπλα σε ένα δυνατό καστ ηθοποιών, στο οποίο συμμετέχουν η Ντακότα Τζόνσον, η Σίρσα Ρόναν, η Τζέσι Μπάκλεϊ και η Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ιταλικά δημοσιεύματα, ο Τζάγκερ έφτασε πριν από λίγες ημέρες με ελικόπτερο στο ηφαιστειογενές νησί Στρόμπολι, κοντά στη Σικελία, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας γοτθικής ταινίας της Ρορβάκερ. Μάλιστα, διαμένει σε ιστορική βίλα του νησιού, η οποία συνδέεται με τον διάσημο έρωτα του Ρομπέρτο Ροσελίνι και της Ίνγκριντ Μπέργκμαν, που γεννήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Stromboli» το 1949, όπως αναφέρει το Variety.

Το «Three Incestuous Sisters» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της Ρορβάκερ, η οποία έχει διακριθεί δύο φορές στο Φεστιβάλ Καννών για τις ταινίες «The Wonders» και «Happy as Lazzaro». Η ιστορία ακολουθεί τρεις αδελφές που ζουν απομονωμένες, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται ο γιος ενός φαροφύλακα και ανατρέπει τις ζωές τους. Ο Μικ Τζάγκερ αναμένεται να υποδυθεί τον φαροφύλακα, ενώ τον γιο του θα ενσαρκώσει ο Τζος Ο’Κόνορ.

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει η Indian Paintbrush και η Tea Time Pictures της Ντακότα Τζόνσον και της Ρο Ντόνελι, σε συνεργασία με τη Ρορβάκερ και τον Στίβεν Ρέιλς. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Απρίλιο και θα διαρκέσουν περίπου δέκα εβδομάδες, με βασικές τοποθεσίες τη Σικελία και τη Ρώμη.

Παράλληλα, οι Rolling Stones ανακοίνωσαν πρόσφατα και το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ