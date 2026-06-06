Πώς μπορούν τα παιδιά και οι έφηβοι να έρθουν σε επαφή με μια προσωπικότητα σαν αυτή του Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς βαριά και πομπώδη λόγια, με ανθρώπινο μέτρο και με φυσική άνεση; Το «Μία μέρα με τον Μίκη» του Μηνά Βιντιάδη (Ελληνοεκδοτική, 2026), σε εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα, διαθέτει μια ζωντανή και ρέουσα αφήγηση, που βασισμένη στην πολύχρονη δημοσιογραφική εμπειρία του συγγραφέα και στη δομή και στην οικονομία του ρεπορτάζ συνδυάζει γνώση, συναίσθημα και παιδαγωγική στόχευση προκειμένου να μιλήσει με οικείους και καθημερινούς τόνους για τον Θεοδωράκη.

Ο Βιντιάδης επιλέγει δύο παιδιά-ρεπόρτερ, τη Μυρτώ και τον Οδυσσέα, από τη σχολική εφημερίδα «Πρώτο θρανίο», για να λειτουργήσουν ως αφηγηματικοί οδηγοί. Μαζί με τον δάσκαλό τους επισκέπτονται τον Θεοδωράκη στο σπίτι του και του παίρνουν μια εκ βαθέων συνέντευξη: παιδικά χρόνια, οικογένεια, σπουδές, ταξίδια, συνεργασίες με κορυφαίους ποιητές, αλλά και οι αγώνες του για ελευθερία και δημοκρατία. Η επιλογή της συνέντευξης ως βασικού άξονα δίνει στο βιβλίο ρυθμό, αμεσότητα και μια αίσθηση εκ του σύνεγγυς επικοινωνίας.

Τα λόγια και οι εικόνες του βιβλίου συστήνουν με τη ζωντάνια και με την εκφραστικότητά τους (να θυμίσω πως ο Γρίβας είναι πολλαπλός εικαστικός καλλιτέχνης) όχι μόνο τον μουσικό Θεοδωράκη και την απήχησή του στο διεθνές στερέωμα μα και τον πολίτη, ο οποίος κατάφερε με τα τραγούδια του να παρέμβει σε καίριες περιστάσεις του δημόσιου βίου. Στην έκδοση ενσωματώνονται QR codes με εμβληματικά τραγούδια, ώστε η ανάγνωση να γίνεται πολυτροπική απόλαυση — μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδέει τα παιδιά, τους εφήβους αλλά και τους νέους με το ηχητικό αποτύπωμα του Μίκη.

Η εικονογράφηση του Γρίβα προσφέρει καθαρά, φωτεινά και χρωματικά ιδιαιτέρως προσεγμένα στοιχεία, που βοηθούν τον νεαρό αναγνώστη να δει -αντί να συλλάβει εγκεφαλικά- τον κόσμο του Θεοδωράκη. Οι εικόνες δεν είναι διακοσμητικές, υποστηρίζοντας οργανικά την αφήγηση και ενισχύοντας την παιδαγωγική, όχι όμως, ευτυχώς, και τη διδακτική της διάσταση.

Το βιβλίο εντάσσεται στη λογική της γνωριμίας των παιδιών με σημαντικές μορφές του ελληνικού και του διεθνούς πολιτισμού. Η ιστορία του συνδέεται με ζητήματα όπως η πολιτιστική ταυτότητα, η ιστορική συνέχεια, η αξία της τέχνης και η σημασία της δημοκρατίας.

Ο Μηνάς Βιντιάδης, με μακρά πορεία στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και ενεργό παρουσία στον πολιτιστικό Τύπο, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σειρά βιβλίων που συστήνουν στα παιδιά μεγάλους συνθέτες (Μότσαρτ, Μπετόβεν). Η εμπειρία του στη δημοσιογραφία και στο θέατρο διαμορφώνει μια προσιτή και πολύ σοβαρή γραφή. Γραφή που θυμίζοντας τους δεσμούς του Θεοδωράκη με τον Γιάννη Ρίτσο, με τον Οδυσσέα Ελύτη και με τον Γιώργο Σεφέρη , όπως και με τον ποιητικό τους λόγο, και συνταιριασμένη με τα μουσικά αποσπάσματα στα οποία παραπέμπει, βάζει σε κίνηση ένα πολυεπίπεδο αναγνωστικό ταξίδι. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί και θέλει να μεσολαβήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις νεότερες γενιές και σε μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ