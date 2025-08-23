Φέτος ο Μίλτος κλείνει τριάντα χρόνια προσωπικής δισκογραφίας, και τα γιορτάζει μαζί μας στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025.

Χρόνια πλούσια, γεμάτα σημαντικές συνεργασίες, αξέχαστες γνωριμίες που εξελίχθηκαν σε φιλίες ζωής, άπειρες ζωντανές εμφανίσεις, βιβλία, μουσική για θέατρο αλλά κυρίως τραγούδια.

Τριάντα χρόνια τραγούδια λοιπόν με τον Μίλτο, τους φίλους του και κυρίως όσους αγάπησαν αυτά τα τραγούδια, συντρόφευσαν τις στιγμές τους και έγιναν δικά τους!

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ έχουμε γιορτή!

Ο Μίλτος θα μας τραγουδήσει τραγούδια σταθμούς, θα μας αφηγηθεί άγνωστες ιστορίες και θα μας ταξιδέψει σε αυτά τα 30 υπέροχα χρόνια.

Info:

Προπώληση εισιτηρίων 17€

Παιδικά εισιτήρια (έως 12ετών) μόνο στο ταμείο 10€

Ταμείο 20€

Ώρα προσέλευσης: 20.30 – Ώρα έναρξης 21:30

Συντελεστές

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

Πάρις Περισυνάκης: Λύρα – Μαντολίνο

Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι

Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης, Δημήτρης Παρλαμάς: Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης: Φωτισμοί