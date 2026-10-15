Μια σημαντική διεθνή διάκριση διεκδικεί ο Μίνως Μάτσας, καθώς το άλμπουμ του «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής για υποψηφιότητα στα βραβεία GRAMMY, στις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance.

Μέσα από αυτή τη δισκογραφική δουλειά, ο συνθέτης δημιουργεί έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές παραδόσεις, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τις συνδέουν, παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές τους. Το ρεμπέτικο της Ελλάδας, το fado της Πορτογαλίας, το tango της Αργεντινής και τα blues των Ηνωμένων Πολιτειών συνυπάρχουν σε μια πρωτότυπη προσέγγιση, όπου η μουσική γίνεται κοινή γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας.

Στην ηχογράφηση συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, πέντε ερμηνευτές που συμβάλλουν με το προσωπικό τους ύφος στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Το άλμπουμ παρουσιάστηκε και επί σκηνής στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, μεταφέροντας στο κοινό τη συνάντηση αυτών των διαφορετικών μουσικών κόσμων.